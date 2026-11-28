España cerró ayer viernes la campaña para las elecciones de mañana domingo, en las que las encuestas coinciden en el favoritismo del Partido Popular (PP), pero con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) recuperando algo de terreno. Esto abre una mayor expectativa por lo que pueda pasar.

La jornada de cierre de campaña estuvo marcada por los coletazos del último debate la noche del jueves entre los candidatos de los cuatro partidos con mayor representación.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, fue el personaje del día por el “calladita” que le dirigió a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate, y que el PSOE buscó aprovechar para descalificar a su principal rival.

El presidente español y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, apeló al voto de las mujeres. “La España de 2026 no tiene calladitas a las mujeres”, que van a hablar “alto y fuerte con su voto”.

Los principales candidatos a las elecciones de España: Santiago Abascal de Vox; Pedro Sánchez (PSOE); Alberto Núñez Feijoo (PP); y Ada Colau, (FA). Foto: AFP

Desde el PP salieron en defensa de su líder, asegurando que se quiso manipular la frase dándole otro sentido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las figuras más relevantes del PP, tildó de “ofendidita” a Colau, mientras que Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, que los sondeos vaticinan como tercera fuerza política detrás del PP y el PSOE, calificó la situación como “un intento de bulo en directo” de Sánchez, que “se hizo el ofendido” e intentó que se interpretara como una orden para que Colau se callara cuando no fue así.

Cómo surgió este entuerto: en el debate el jueves, Feijóo le reprochó a la candidata de Frente Amplio que estuviera “calladita” mientras Sánchez “huía” de Paiporta tras visitar esa ciudad después de la dana que azotó Valencia en octubre de 2024. Anoche Sánchez cerró su campaña en Madrid, mientras que Feijóo lo hizo en Sevilla.

Según los sondeos, el PP será el partido más votado, si bien la distancia sobre los socialistas se ha ido reduciendo. No alcanzaría mayoría absoluta en el Congreso, lo que podría llevarle a buscar el apoyo de Vox. El PP y Vox ya gobiernan juntos en varias regiones.

Tras más de ocho años al frente del Gobierno, Sánchez llega a estas elecciones muy salpicado por una serie de escándalos de corrupción que involucran a colaboradores y miembros de su familia.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Foto: EFE/Ana F. Barredo

El socialista de 54 años, que presume del dinamismo de la economía española pese a las persistentes desigualdades, intenta sacar partido del descontento provocado por la crisis del acceso a la vivienda. De hecho, adelantó estas elecciones cuando el Congreso le rechazó un paquete de medidas para enfrentar la situación.

La oposición le reprocha, sin embargo, no haber logrado frenar la escalada de los precios de la vivienda ni del costo de la vida en general, ni haber anticipado la crisis migratoria en Ceuta, cuando decenas de miles de migrantes entraron desde Marruecos en este enclave español norafricano.

Asimismo, lo acusa de falta de inversión al recordarle los dos accidentes de trenes de alta velocidad que este año causaron la muerte de 115 personas.

Feijóo, de 65 años, reivindica su balance al frente de la región de Galicia durante trece años y asegura que pasará página de la era Sánchez con “verdad, decencia y gestión”.

El líder del Partido Popular de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, tras pronunciar un discurso en el PP Foto: AFP

El debate electoral a cuatro escenificó los dos bloques enfrentados en España de cara a las elecciones del domingo. A diferencia del cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada, el debate entre los cuatro del jueves tuvo más momentos de tensión, más interrupciones y más palabras altisonantes.

En sus mensajes finales pidiendo el voto a, tanto Sánchez como Colau intentaron colocar a Feijóo y Abascal en la misma papeleta electoral, mientras los candidatos de PP y Vox apelaron al cambio político.

El presidente del Gobierno llamó a no dejar el Ejecutivo de España en manos del PP y Vox porque son los partidos de la “involución” y “los de las tijeras y la motosierra” en las políticas públicas. Sánchez pidió “llenar las urnas de votos” para no dar “ni un paso atrás”: “Todo al rojo (el color del PSOE) por un futuro mejor”, dijo. Del otro lado, Feijóo llamó a votar “con memoria” de lo que ha sido el Gobierno de Sánchez y prometió que él gobernará con “decencia y gestión”.

“Él les pide el voto con miedo, yo les pido el voto con memoria y les prometo que no les voy a fallar”, proclamó el líder del PP y añadió que no viene a “garantizar milagros”, pero que el cambio es “necesario para todos”.

El líder del partido español de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, interviene durante un mitin de precampaña electoral. Foto: AFP

La tradición del domingo electoral y rápido escrutinio

España celebra sus elecciones generales de forma habitual en domingo, una costumbre que se ha mantenido desde los comicios del 22 de junio de 1986, pese a que no existe ningún motivo jurídico o político para ello.

La fecha de las elecciones la fija el decreto que convoca los comicios y pese a que desde hace cuatro décadas recae en domingo, hubo tres excepciones en democracia: las elecciones constituyentes del 15 de junio de 1977 fueron en miércoles y los comicios del 1 de marzo de 1979 y del 28 de octubre de 1982, en jueves.

La rapidez es una de las características del escrutinio del voto electoral en España. Los resultados en fase provisional suelen conocerse de forma casi definitiva antes de la medianoche de la misma jornada electoral gracias a un sistema que se basa en el recuento manual de los sufragios por parte de los integrantes de las mesas electorales. Esos datos posteriormente se comunican vía telemática al centro de datos para su difusión provisional. El escrutinio oficial y definitivo se cierra en días posteriores, tras comprobaciones y la inclusión del voto del extranjero.

Hoy sábado es la jornada de reflexión, durante la que está prohibido realizar actos de campaña, difundir propaganda electoral o pedir el voto de cualquier otra manera. El objetivo es establecer un periodo sin actividad de campaña inmediatamente antes de acudir a las urnas para dejar espacio a la reflexión.

La empresa pública postal española Correos informó de la admisión a trámite de 1.012.033 votos emitidos por correo para las elecciones, un 8,86% más que en las generales del 10 de noviembre de 2019, la referencia comparable más próxima por haber tenido lugar en el mismo período del año. Los comicios previos, del 23 de julio de 2023, estuvieron marcados por su excepcional celebración en verano y un volumen extraordinario de voto postal (2.471.932). EFE, AFP

Candidata del Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre en España, Ada Colau. Foto: EFE