Si las elecciones en España se celebraran hoy, a seis días del 29N, el conjunto de las fuerzas de derecha obtendría cerca de la mitad de los votos y alcanzaría la mayoría absoluta en escaños. Esto es lo que dicen la mayoría de las encuestas. Este lunes fue el último día en que la ley española permite publicar encuestas antes de las elecciones generales del domingo 29, y los sondeos coinciden en que el PSOE de Pedro Sánchez recorta distancia con el PP, pero eso no cambia la suma de los bloques.

Para que Alberto Núñez Feijóo sea investido en la primera votación hacen falta 176 de los 350 diputados. En las siete encuestas publicadas hoy, PP y Vox superan esa cifra.

La encuesta más ajustada es la de 40dB para El País y la Cadena SER. En votos, el PP y el PSOE quedan a nueve décimas: 31,8% contra 30,9%, una diferencia que entra en el margen de error del sondeo. Pero el sistema electoral español, que reparte los diputados provincia por provincia, favorece al PP: le da 130 escaños, incluidos dos de la candidatura conjunta con UPN, contra 124 del PSOE. Con los 57 de Vox, la derecha llega a 187.

PP y Vox superan los 176 escaños en las siete encuestas publicadas el 23 de noviembre Escaños de PP + Vox según cada encuestadora. Punto: centro de la estimación; línea: rango publicado 170 175 180 185 190 195 200 escaños de PP + Vox Cluster17 (Agenda Pública): 180 escaños de PP + Vox Cluster17 Agenda Pública 180 40dB (El País / Cadena SER): 187 escaños de PP + Vox 40dB El País / Cadena SER 187 Sigma Dos (El Mundo): 183–194 escaños de PP + Vox Sigma Dos El Mundo 183–194 Target Point (El Debate): 186–194 escaños de PP + Vox Target Point El Debate 186–194 GESOP (Prensa Ibérica): 187–199 escaños de PP + Vox GESOP Prensa Ibérica 187–199 Data10 (OKDiario): 194 escaños de PP + Vox Data10 OKDiario 194 IMOP (El Confidencial): 195 escaños de PP + Vox IMOP El Confidencial 195 Mayoría absoluta: 176 Fuente: 40dB (El País/SER), Sigma Dos (El Mundo), Target Point (El Debate), GESOP (Prensa Ibérica), Cluster17 (Agenda Pública), Data10 (OKDiario) e IMOP (El Confidencial). El Congreso tiene 350 escaños.

En cambio, los partidos que podrían respaldar una nueva investidura de Sánchez sumarían apenas 158 diputados.

Las formaciones nacionalistas ERC (catalana), EH Bildu (vasca) y BNG (gallega) ampliarían su representación en el Congreso, donde entraría por primera vez la fuerza regional de izquierda Adelante Andalucía con hasta tres diputados, mientras que los partidos Junts (catalán) y PNV (vasco) se quedarían por debajo de los 5 escaños y no podrían formar grupo propio.

Cluster17, para Agenda Pública, es la única de hoy que pone primeros a los socialistas. El PSOE obtendría el 32,6 % de los votos y 133 diputados, contra el 30,2 % y 123 escaños del PP. Igualmente, con los 57 de Vox, la oposición llegaría a 180, cuatro por encima de la mayoría absoluta. En este escenario, Feijóo igualmente gobernaría pese a la ventaja del PSOE que plantea la consultora.

Sigma Dos, para El Mundo, encuestó a 4.511 personas entre el 14 y el 20 de noviembre. Le da al PP 31,5% y entre 126 y 132 escaños, al PSOE 28% y entre 112 y 118, y a Vox 18,3% y entre 57 y 62. PP y Vox sumarían entre 183 y 194.

Target Point, para El Debate, ubica al PP en 31,5%, al PSOE en 28,8% y a Vox en 17,4%, con 127 a 131 escaños para el PP y 59 a 63 para Vox.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Foto: EFE/Ana F. Barredo

Las que más le dan a la derecha son Data10 e IMOP. El tracking de Data10 para OKDiario coloca al PP en 130 diputados, al PSOE en 113 y a Vox en 64: 194 entre PP y Vox. El último sondeo de IMOP para El Confidencial le da 131 al PP, 110 al PSOE y 64 a Vox: 195.

Hay dos encuestadoras que dan otro panorama. Una es el CIS, el instituto público de encuestas, al que la oposición acusa desde hace años de favorecer a los socialistas. En su encuesta preelectoral, el PSOE obtendría el 33,3 % de los votos y entre 134 y 143 escaños. PP y Vox, en el mejor de los casos, se quedarían en 171.

La otra es el tracking de SW Demoscopia para La Séptima, que en su última entrega deja a PP y Vox en 172 diputados, cuatro por debajo de la mayoría absoluta.

En total, 20 de las 22 encuestas que publican escaños le dan mayoría absoluta a la derecha, y solo 3 de 25 ponen al PSOE primero: Cluster17, SW Demoscopia y el CIS.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) hace gestos durante un mitin de campaña electoral en la plaza de toros de Valencia. Foto: AFP fotos

Los temas que marcan la elección

Sánchez, de 54 años, llamó a elecciones a principios de octubre después de que el Congreso le rechazara un paquete de medidas para enfrentar la crisis de la vivienda. Esas medidas respondían a las protestas que estallaron tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que vivía hacía siete décadas en el mismo apartamento y murió pocos días después.

A eso se sumaron dos tragedias en la red de alta velocidad en menos de un año: 46 muertos en Andalucía en enero y 69 en Urda en octubre, un accidente que le costó el cargo al ministro de Transportes.

La migración también pesa en la campaña: desde fines de julio, cuando decenas de miles de migrantes llegaron desde Marruecos a Ceuta, cientos de personas siguen viviendo en campamentos, y en Canarias ya llegaron más de 17.000 personas en seis semanas.

Puerta del Sol. Manifestantes con tiendas de campaña para protestar contra los desalojos, los “fondos buitres” y la crisis de la vivienda. Foto: AFP fotos

Pero el mayor desgaste del presidente viene de los tribunales. Su esposa, Begoña Gómez, irá a juicio por presunto tráfico de influencias y malversación, y dos excolaboradores clave en la dirección socialista también serán juzgados por corrupción.

Además, fue imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Sánchez. El PP y Vox convirtieron la elección en un referéndum contra el "gobierno corrupto". PP y Vox ya gobiernan juntos en varias regiones, pero a nivel nacional no hay ningún acuerdo cerrado. Feijóo dice que quiere "gobernar en solitario", pero no descarta negociar con Vox.