Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Fiscalía europea investiga posible fraude económico en línea ferroviaria accidentada en España

Se trata de una nueva investigación, diferente la que indaga las causas del accidente, y busca aclarar si hubo fraude con los fondos europeos destinados a la renovación y mejora del sistema ferroviario.

El País
El País
07/11/2026, 04:27
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026.
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre dos trenes a unos 150 km al sur de Madrid.
Foto: AFP

La Fiscalía europea abrió una investigación para determinar si hubo un fraude de fondos europeos destinados a la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que la semana pasada murieron 69 personas en un accidente, informó este viernes el organismo.

La colisión entre dos trenes de alta velocidad, que conmocionó al país a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, fue el segundo gran desastre ferroviario ocurrido este año en esa línea, después de otro a comienzos de año con 46 muertos.

La Fiscalía europea también había iniciado pesquisas por aquel accidente ocurrido el 18 de enero cerca de la localidad andaluza de Adamuz.

Tragedia ferroviaria en España: rey Felipe VI exige "medidas" tras choque de trenes que dejó 69 muertos

En esta ocasión, la investigación versa "sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones", informó el organismo europeo.

Para ello, se están "llevando a cabo medidas de investigación" en Adif, la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria española, así como otros organismos públicos, agregó la nota.

El Tribunal de Cuentas confirmó, de su lado, que agentes de la unidad de policía judicial (UCO) de la Guardia Civil se encontraban "en sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea en Madrid, en relación con una solicitud de información".

Unión Europea
Una bandera de la Unión Europea ondea frente a la sede del bloque comercial en Bruselas.
Foto: AFP

Esta nueva investigación, centrada en la vertiente económica, es diferente a la abierta en un juzgado español para investigar las causas de este accidente.

Según las primeras pesquisas, la tragedia de Urda comenzó con una avería informática que obligó a varios trenes a detenerse, tras lo cual se dio una orden errónea desde el centro de control en Madrid para que uno de los trenes reanudara la marcha a velocidad normal.

Ese tren habría impactado contra otro detenido "a una velocidad que se estima entre 160 y 200 km/h", de acuerdo con una primera nota informativa de la autoridad independiente que investiga estos accidentes.

Partidos políticos se “sacan chispas” en España en plena precampaña y exigen dimisiones por la tragedia del tren

¿Encontraste un error?

Reportar
Te puede interesar