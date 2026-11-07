Fiscalía europea investiga posible fraude económico en línea ferroviaria accidentada en España

La Fiscalía europea abrió una investigación para determinar si hubo un fraude de fondos europeos destinados a la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que la semana pasada murieron 69 personas en un accidente, informó este viernes el organismo.

La colisión entre dos trenes de alta velocidad, que conmocionó al país a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, fue el segundo gran desastre ferroviario ocurrido este año en esa línea, después de otro a comienzos de año con 46 muertos.

La Fiscalía europea también había iniciado pesquisas por aquel accidente ocurrido el 18 de enero cerca de la localidad andaluza de Adamuz.

En esta ocasión, la investigación versa "sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones", informó el organismo europeo.

Para ello, se están "llevando a cabo medidas de investigación" en Adif, la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria española, así como otros organismos públicos, agregó la nota.

El Tribunal de Cuentas confirmó, de su lado, que agentes de la unidad de policía judicial (UCO) de la Guardia Civil se encontraban "en sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea en Madrid, en relación con una solicitud de información".

Una bandera de la Unión Europea ondea frente a la sede del bloque comercial en Bruselas. Foto: AFP

Esta nueva investigación, centrada en la vertiente económica, es diferente a la abierta en un juzgado español para investigar las causas de este accidente.

Según las primeras pesquisas, la tragedia de Urda comenzó con una avería informática que obligó a varios trenes a detenerse, tras lo cual se dio una orden errónea desde el centro de control en Madrid para que uno de los trenes reanudara la marcha a velocidad normal.

Ese tren habría impactado contra otro detenido "a una velocidad que se estima entre 160 y 200 km/h", de acuerdo con una primera nota informativa de la autoridad independiente que investiga estos accidentes.