Tragedia ferroviaria en España: rey Felipe VI exige "medidas" tras choque de trenes que dejó 69 muertos

El rey de España, Felipe VI, reclamó el jueves "medidas" para evitar una nueva catástrofe ferroviaria, al día siguiente de que una colisión entre dos trenes de alta velocidad dejara al menos 69 fallecidos en el país europeo.

"Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder", afirmó el monarca tras visitar a varios de los heridos por la tragedia en un hospital de Toledo, cercano al lugar del accidente, donde hay más de más de veinte hospitalizados, quince de ellos en estado crítico.

El jefe del Estado pidió a la sociedad "seguir avanzando aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias" e instó en seguir "unidos y con dignidad".

El rey Felipe VI de España (izquierda) camina junto a la reina Letizia para hablar con los periodistas después de visitar a las víctimas heridas del accidente ferroviario de ayer en un hospital de Toledo, un día después del fatal accidente ocurrido el 28 de octubre de 2026. Foto: JAVIER SORIANO/AFP.

Comisión de Investigación rectifica y mantiene en 69 las muertes por accidente ferroviario

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) rectificó y mantiene en 69 el número de víctimas mortales del accidente ferroviario, minutos después de que ese organismo aumentara la cifra de fallecidos a 74 en su página web.

Fuentes del Ministerio de Transportes aseguraron que los datos oficiales son los que ofrece el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y no confirman "ningún dato" de 74 muertes, a pesar de las cifras ofrecidas previamente en la web de la CIAF, que se alberga en la página del Ministerio.

Una grúa montada sobre camión opera en el lugar de un choque ferroviario entre dos unidades de alta velocidad, un tren Renfe AVE y un tren Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yebenes, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: JAVIER SORIANO/AFP.

La cifra cancelada había sido la primera comunicación oficial de la CIAF del número de fallecidos en este accidente, puesto que, previamente, los datos de fallecidos se habían comunicado por el Gobierno regional d' Castilla-La Mancha.

Bajo el epígrafe "Ficha inicial nuevo suceso investigado", la comisión mantuvo la cifra de 74 fallecidos hasta poco después de las 18:00 hora local (17:00 GMT) y aproximadamente diez minutos después la rebajó a 69.

Fuentes del Ministerio de Transportes se remiten a la información oficial del gobierno regional, que mantiene la cifra de 69 fallecidos.

El accidente ocurrió a las 08:54 horas del miércoles, cuando un AVE de Renfe con 397 personas a bordo que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla (sur) embistió por detrás a un tren detenido de Iryo, que llevaba 147 pasajeros incluido un bebé, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

En este siniestro, el segundo de este tipo ocurrido este año en España, al menos un argentino falleció mientras que un compatriota suyo permanece desaparecido.

Con información de EFE y AFP.