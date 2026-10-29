Difunden audios claves del momento previo al mortal choque de trenes en España: "Reanude con marcha normal"

Los tres audios clave de la tragedia , dos conexiones entre la maquinista del tren Iryo que estaba parado y el controlador de la estación de trenes en Atocha y uno del maquinista del AVE que venía por detrás y este mismo operador, demuestran con claridad los errores que se cometieron. El controlador da la orden al tren AVE, que estaba 25 kilómetros por detrás del Iryo, de que reinicie "la marcha normal", y no a vista, como señalaba el protocolo, con una limitación de 40 kilómetros por hora. Y, además, lo hace sin comprobar que no hay ningún tren delante obstaculizando la vía. La maquinista del Iryo también recibe la misma orden, de reanudar "la marcha normal", pero siete minutos después llama para decir que sigue detenida porque no puede reiniciar el tren con el sistema LZB y, sin embargo, nadie avisó al AVE ni siquiera ahí, a cinco minutos de la tragedia, de que tenía que frenar.

🚨 #URGENTE 🚄 💥🇪🇸📼 Filtran los audios del controlador ferroviario de Atocha y los maquinistas del Iryo detenido y del #AVE que circulaba detrás. Los 3 audios entre el controlador ferroviario de Atocha y los maquinistas del Iryo detenido y del AVE que circulaba detrás apuntan a posibles errores en la gestión del accidente de Urda (Toledo). Según la información difundida, el controlador ordenó a ambos trenes desconectar y volver a conectar los sistemas para reanudar la marcha normal. El controlador da la orden al tren AVE, que estaba 25 kilómetros por detrás del Iryo, de que reinicie “la marcha normal”, y no a vista, como señalaba el protocolo, con una limitación de 40 kilómetros por hora. La maquinista del Iryo también recibe la misma orden, de reanudar “la marcha normal”, pero siete minutos después llama para decir que sigue detenida porque no puede reiniciar el tren y sin embargo nadie avisó al AVE ni siquiera ahí, a cinco minutos de la tragedia, de que tenía que frenar. #España #trenes #OSCARPUENTES #Madrid #Toledo — Coinwatcher News (@CoinwatcherNews) October 28, 2026

El audio clave entre el centro de control de Atocha y el AVE, que dura más de cinco minutos, es muy confuso en el arranque, donde se ve al controlador con muchas dudas, pero termina con una orden clara que según el gobierno contraviene claramente el protocolo y está en el origen del accidente: reanudar la marcha normal cuando aún no ha comprobado que el tren que estaba delante se haya alejado lo suficiente —más de 30 kilómetros— para evitar una colisión.

Los dos hombres al final de la conversación redactan una especie de acta de las órdenes que está recibiendo el maquinista, para que quede claro que ambos entienden lo mismo:

—CRC Atocha a maquinista de tren es 2080

—Sí

—A las 08.36.

—Sí

—Y esto dice: maquinista de tren 2080. Desconecte y vuelva a conectar el LZB. Reanude marcha. Y luego reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal

—¿Con marcha normal?

—Sí.

Ahí está el primer gran error, según el Ejecutivo, ordenar al AVE que reanude la marcha a las 8.36, cuando aún no ha comprobado que el Iryo se está alejando, y además hacerlo a marcha normal, sin el protocolo de seguridad de marcha “a vista”, que podría haber evitado el accidente.

Los otros dos audios también apuntan claramente a otros dos errores, puesto que la maquinista del Iryo avisó de que seguía detenida al no haber podido reanudar la marcha pese a haber recibido la autorización para ello.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: AFP

08.41: Primera llamada con el Iryo

—Buenos días, Atocha. He tenido una pérdida de transmisión circulando en BSL. El siguiente se ha de ir en el 113 a más de 200. Pero no he cogido transmisión. Estoy detenida. A la entrada de Urda.

Después de varios mensajes confusos, el controlador finalmente sigue el protocolo y se dispone a dar las órdenes y firmar esa especie de acta conjunta para que quede claro que ambos han entendido lo mismo:

—Vale, pues un momentito. Esto dice maquinista de tren 6076. Desconecte. Y vuelva a conectar.

—Y vuelva a conectar.

—Reanude la marcha, al amparo del BSL, con marcha normal.

De nuevo, el controlador vuelve a dar la orden de marcha normal, algo fuera de protocolo e incluso de la ley, también al Iryo. Pero lo hace cuatro minutos después de hablar con el AVE, a pesar de que está delante y muy cerca. Según el Ejecutivo, primero tendría que haberse asegurado de que el Iryo estaba fuera del alcance del AVE y después ordenarle reanudar.

Pero hay un tercer mensaje también desconcertante, tal vez el más evidente porque ahí aún se podía haber evitado la tragedia: el Iryo llama para decir que no puede arrancar porque no logra revisar el sistema LZB, y aparentemente el controlador no toma ninguna decisión drástica con esa información ni avisa al AVE de que se detenga, cuando aún estaba a tiempo.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: AFP

08.48: Segunda llamada con el Iryo

Maquinista: No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada.

Control: Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama.

Maquinista: Vale, perfecto. Ahora le digo.

Y ahí empieza una conversación interna que muestra un cierto caos en el centro de control:

—De verdad, tronco. De verdad. El 6071 está teniendo problemas con el equipo. Está avanzando hasta que se detenga. Tenía un Meta40 que continuara en BSL. No hemos cambiado. Un momento.

Cinco minutos después de esta conversación, se produjo el choque mortal del AVE con el Iryo sin que aparentemente nadie fuera consciente de que estaba a punto de llegar una de las mayores tragedias de la alta velocidad europea, y la segunda en España en un año y en la misma línea después de 35 años sin un solo siniestro mortal.

Por Carlos E. Cué, de El País de Madrid.