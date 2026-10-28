¿Qué causó el accidente de trenes en España? La decisión del centro de control

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijo que un accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria del país como el que se ha producido este miércoles en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, con un saldo provisional de 68 muertos y más de 50 heridos es "verdaderamente inverosímil".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria (Adif), Puente relató lo ocurrido a primera hora de la mañana cerca de la estación de la población de Urda, en Toledo, y que provocó un choque de dos trenes, uno de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo.

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El ministro consideró que una orden "errónea" estaría detrás de la colisión. Puente afirmó que a las 8.30 hora local se produjo la caída del sistema de seguridad LZB y, posteriormente, el centro de control de Adif tomó la decisión de reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda".

Esa decisión de reanudar la marcha cuando había un tren todavía parado (el Iryo) se tomó sin fijar una limitación de velocidad. "Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente", aseguró el ministro.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: OSCAR DEL POZO/AFP

El factor humano y técnico: la decisión del centro de control de Adif bajo la lupa

Detalló que desde Adif se piensa que la caída del LZB provocó la detención de al menos 6 trenes desde las 8.30 horas, pero que a las 8.36 horas se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 8.53 horas, cuando se produjo el accidente al embestir al Iryo que estaba parado en la vía.

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad de Sevilla cuando alcanzó al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé).

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: AFP

Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente.

Así lo indicaron a EFE fuentes próximas a la investigación, que precisaron que los especialistas de la Guardia Civil están auxiliando a los técnicos de la CIAF, encargados de las pesquisas para dilucidar las causas del trágico accidente.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: AFP

"Toda España está de luto", afirma Pedro Sánchez tras accidente ferroviario

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que "toda España está de luto" tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles a unos 150 km al sur de Madrid.

"Toda España está de luto", aseguró Sánchez desde el lugar de los hechos, donde afirmó que "no es asumible" para un país como España "sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año", en referencia al choque de trenes que dejó 46 fallecidos en enero.

El comunicado del Gobierno uruguayo por el accidente de trenes

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió un comunicado en el que expresó la "solidaridad con el Reino de España ante el accidente trágico ocurrido en el día de hoy, que lamentablemente ocasionó la pérdida de vidas humanas".

En este sentido envió "sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, al Gobierno y al pueblo español".

Más temprano desde la cancillería aclararon que "no se han reportado uruguayos heridos o fallecidos", aunque todavía se está en la etapa de identificación de las víctimas.

Con información de EFE y AFP