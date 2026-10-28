Tragedia ferroviaria en España: al menos diez muertos y varios heridos tras el choque de dos trenes

Al menos diez personas murieron en el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local.

La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió de que ese número "es posible que aumente", sin detallar cuántos heridos puede haber, ya que los bomberos siguen trabajando en la zona. Dos de los vagones cayeron por un terraplén, informaron a EFE fuentes del servicio de emergencias.

Debido al accidente, la circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre las provincias de Madrid y Ciudad Real y la región de Andalucía, informó la compañía española Renfe en las redes sociales.

Imagen del accidente de dos trenes de alta velocidad ocurridos este miércoles en España.

Foto: EFE

En concreto, el siniestro ocurrió entre las poblaciones de Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla, la capital regional de Andalucía.

Las autoridades de la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece Toledo, activaron el Plan Territorial de Emergencia.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir al detalle la evolución de la situación tras el accidente ferroviario.

Imagen del accidente de dos trenes de alta velocidad ocurridos este miércoles en España. Ismael Herrero/EFE

Pedro Sánchez afirma estar "consternado ante el grave accidente de trenes" en España

Sánchez afirmó sentirse "consternado ante el grave accidente de trenes" ocurrido en la mañana cerca de Toledo. "Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas", indicó el líder socialista, que agregó su "solidaridad y apoyo" a todas las víctimas y sus familias.

Este accidente ocurre en plena campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario en Adamuz, Andalucía, en el que murieron 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad, y que conmocionó a toda España.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, también se declaró en X "muy preocupado" ante este nuevo accidente de trenes.

Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.

La tragedia de Adamuz, ocurrida el 18 de enero, había reavivado en España los debates sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y sobre la seguridad de los pasajeros, en el segundo país más visitado del mundo cada año.

Este accidente, en el que un tren de la empresa privada Iryo había descarrilado antes de chocar con un tren de Renfe que venía en sentido contrario, también desató duras críticas de la oposición de derecha contra el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.

Con información de EFE y AFP