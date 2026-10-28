Operación salida: así fue la ruta secreta de Flávio Bolsonaro desde Argentina hasta Ecuador y EE.UU.

El avión en el que viaja Flávio Bolsonaro, según los datos ofrecidos por el gobierno argentino, aterrizó el miércoles en Guayaquil (Ecuador) para cargar combustible y volvió a partir hacia un destino desconocido, confirmaron periodistas de la AFP en el aeropuerto ecuatoriano. De todas formas, todo está previsto para que llegue en el correr de la mañana de este miércoles al aeropuerto Opa-Locka de Miami, Estados Unidos.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y cruzó la frontera terrestre con Argentina antes de viajar a Ecuador.

De la frontera terrestre al vuelo privado: el registro oficial de Migraciones en Argentina

Según la Dirección Nacional de Migraciones argentina, Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas abordaron en Puerto Iguazú "un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil".



Paso fronterizo entre Brasil y Argentina que une las ciudades de Foz do Iguaçu y Puerto Iguazú, por donde Flávio Bolsonaro salió de su país para iniciar un viaje hacia Estados Unidos.

Foto: CHRISTIAN RIZZI/AFP

"La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes", dice el comunicado oficial. "Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo", añade la publicación.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira… — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Información divulgada por La Nación indica que Santiago Caputo, estratega de Javier Milei, estuvo en la provincia de Misiones al momento de la partida de la aeronave privada, lo que hace aumentar las sospechas de colaboración del gobierno en el escape del excandidato presidencial por el Partido Liberal.

El avión con placas LV-JQW aterrizó de madrugada en el aeropuerto ecuatoriano, cargó combustible y volvió a despegar unos 30 minutos después, de acuerdo con los reporteros en el lugar.

Se desconoce por ahora el destino final del senador brasileño, pero el presidente Donald Trump afirmó que le concedería un visado si quería ir a Estados Unidos.

Medios estadounidenses habían reportado el martes que el político brasileño ya estaba en el país norteamericano. Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones argentina comunicó posteriormente que Bolsonaro había cruzado la frontera poco antes de medianoche, lo cual hace imposible que ya hubiera llegado a Norteamérica.

Horas antes, fuentes del gobierno de Argentina, cuyo presidente Milei es un aliado de los Bolsonaro, desmintieron que el senador de 45 años hubiera ingresado al país.

Causas judiciales abiertas y reacciones en Brasil: el impacto político de la salida del senador y la postura de Lula

El lunes, Flávio Bolsonaro dijo que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un "intento de intimidarlo". También negó cualquier intención de partir y aseguró que iba a ejercer de jefe de oposición.

"Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", dijo en un video.

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras causas abiertas.

El candidato presidencial de derecha y senador brasileño, Flávio Bolsonaro, durante una conferencia de prensa en Brasilia. Foto: AFP

Una fuente policial de Brasil indicó el martes a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados.

Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta citado en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.

Lula dijo el martes no tener "informaciones precisas" sobre una huida de su rival electoral, pero que esta sería "vergonzosa". "Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos", cargó el presidente reelecto durante el festejo de su 81 cumpleaños en Brasilia.

Las informaciones sobre la partida de Bolsonaro causaron estupefacción en su campo. "No tenemos todavía noticias de su paradero", dijo a periodistas en Brasilia su jefe de campaña Rogério Marinho.

"Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos", añadió.

Estados Unidos ya acoge a su hermano Eduardo, exdiputado brasileño que ejerce ahora de enlace con los Trump, y recibió durante tres meses a su padre Jair, que marchó a ese país antes de la asunción de Lula en 2022.

Eduardo Bolsonaro dijo la semana pasada en un pódcast estadounidense que era favorable a que su hermano dejara Brasil si no ganaba las elecciones debido a las investigaciones judiciales en su contra.

Tras perder las elecciones, Flávio Bolsonaro dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

El mandatario izquierdista ganó por casi 52% de los votos, frente a 48% para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.

Bolsonaro era favorito para ganar el balotaje tras imponerse en la primera vuelta. Había prometido que, en caso de ganar, su primera acción de gobierno sería liberar a su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022.

La periodista Bela Megale escribió en O Globo que el plan de huida de Bolsonaro fue planeado semanas antes de las elecciones. En primer lugar se pensó ante una eventual derrota en la primera vuelta de las elecciones, pero ante la sorpresiva victoria, fue descartado. Finalmente, se retomó la idea tras perder el pasado domingo en el balotaje, con Eduardo Bolsonaro como principal articulador con autoridades del gobierno de Trump.

Con información de AFP, O Globo y La Nación