La reacción de Lula tras la huida de Flávio Bolsonaro a EE.UU.: "Quien sale escondido de su país, teme a algo"

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reaccionó el martes ante la salida del país de Flávio Bolsonaro (PL). Reelegido el domingo, Lula lamentó la situación y afirmó que su oponente debería permanecer en Brasil para demostrar su inocencia. El candidato del PL, que resultó derrotado, se negó a entregar sus pasaportes tras una orden del ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF). Los colegas de Flávio declararon el martes haber recibido información sobre una posible huida a Estados Unidos.

"Un ciudadano que abandona su país en secreto lo hace porque tiene una deuda o teme a algo. Y no anden diciendo que Brasil no tiene democracia. Si no la tuviera, un miembro de una milicia no podría ser candidato presidencial. Lamento la falta de respeto que demostró hacia sus votantes y hacia la democracia", expresó Lula.

El miembro del Partido de los Trabajadores también habló de la ocasión en que fue arrestado durante la Operación Lava Jato, para establecer un paralelismo con la situación actual.

"Me imagino la culpa, la falta de confianza de un ciudadano que pierde unas elecciones y huye de su país. Cuando me acusaron, recibí muchas invitaciones para abandonar Brasil e ir a la embajada. Decidí quedarme en Brasil y me entregué a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y demostrar mi inocencia. Y aquí estoy para mi cuarto mandato. Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer", declaró Lula.

El miembro del Partido de los Trabajadores pronunció un discurso ante sus simpatizantes junto a una mesa con una torta frente al Palacio de la Alvorada, en un acto organizado por activistas con motivo del 81 cumpleaños del jefe del poder ejecutivo.

Lula será el presidente de mayor edad en comenzar un nuevo mandato en Brasil, una marca que amplía el récord que él mismo estableció en 2023, cuando asumió el cargo a los 77 años.

Flávio Bolsonaro Foto: AFP

Discurso de victoria

En su discurso de victoria en Sao Paulo, el presidente prometió cambios en la gestión del gobierno y reconoció la necesidad de fortalecer la comunicación directa con la población, especialmente a través de plataformas digitales. Esta estrategia cobró impulso en la recta final de la campaña, cuando el diputado federal André Janones (Rede-MG) creó un grupo de WhatsApp llamado "Ejército de Lula" para coordinar la victoria de Lula en el ámbito digital. El candidato del Partido de los Trabajadores también había indicado previamente la necesidad de incrementar la participación ciudadana en la gobernanza del gobierno.

Lula trabajó este martes desde el Palacio de la Alvorada. Recibió a aliados como los ministros Jorge Múcio (Defensa) y Fernanda Machiaveli (Desarrollo Agrario), y a exministros como Fernando Haddad, Rui Costa y Camilo Santana.

El martes por la mañana, la Policía Federal inició una investigación sobre la presunta fuga de Flávio del país. Flávio está siendo investigado en dos procesos que se tramitan ante el Tribunal Supremo Federal (TSF). En uno de ellos, se le acusa, junto con el abogado Willer Tomaz, de blanqueo de capitales a través de plataformas de apuestas. También es objeto de otra investigación sobre la financiación de la película "Caballo Oscuro", que narra la vida de su padre.

André Janones y Lula Da Silva Foto: La Nación/GDA

EE.UU. otorgará visas a Bolsonaro y su familia

La Administración del presidente Donald Trump anunció este martes que acogerá a Flávio Bolsonaro y a su familia en Estados Unidos después de que este abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva .

"El Departamento de Estado expedirá visados a Flavio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos", declaró a la prensa un alto cargo de la Administración bajo condición de anonimato.

El senador podrá entrar en territorio estadounidense pese a que la Policía Federal brasileña canceló este martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Flávio Bolsonaro a la salida de su votación en Rio de Janeiro Foto: Delfina Milder Enviada a Rio de Janeiro

El anuncio se produjo después de que aliados de Bolsonaro aseguraran que el candidato derrotado había tomado un vuelo con destino a Estados Unidos, según informaron medios brasileños como O Globo y Folha de São Paulo.

El lunes, un día después de perder las elecciones frente a Lula, Flávio Bolsonaro recibió la orden judicial de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas , además de la prohibición de abandonar el país.

Por Victoria Azevedo, O Globo/GDA