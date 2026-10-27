Cancelan los pasaportes de Flávio Bolsonaro por no entregarlos a la Justicia y se desconoce su paradero

Los pasaportes del senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que no los entregara en el plazo que le había ordenado la Justicia. "Los pasaportes de Flávio Bolsonaro están cancelados", dijo una fuente a la AFP, que añadió que no "hay registro formal" de que el senador haya salido de Brasil, aunque de momento se desconoce su paradero.

Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), lo había intimado a entregar sus documentos, tras perder las elecciones el domingo ante el presidente Lula, ya que Bolsonaro tiene varias investigaciones abiertas en su contra.

El medio brasileño O Globo informó, en base a fuentes políticas, que amigos y aliados han intentado contactar con Bolsonaro pero no lo han conseguido y su teléfono celular no alcanza a recibir mensajes. Estas fuentes desconocen el paradero del senador, luego de un rumor que circuló en la mañana del martes que indica que había fugado a Argentina para luego tomar un vuelo privado desde Puerto Iguazú a Estados Unidos.

El senador de Brasil y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) Flavio Bolsonaro hace gestos durante una ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la policía militar en el Centro de Perfeccionamiento y Entrenamiento de Soldados (CFAP) en el barrio Sulacap de Río de Janeiro, Brasil, el 25 de septiembre de 2026. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

La Policía Federal de Brasil está trabajando junto a las autoridades de Argentina para determinar si Bolsonaro cruzó la frontera, aunque no hay registros de que haya pasado por algún paso oficial.

Infobae publicó esta mañana que Bolsonaro había cruzado la frontera para tomar un vuelo privado de la empresa aérea Baires Fly que posteriormente se canceló. Las autoridades argentinas desmintieron versiones según las cuales Bolsonaro habría intentado salir de su país a través de Argentina. "Es todo falso, nunca ingresó", dijo a la AFP una fuente del ministerio argentino de Seguridad.

Por su parte la Dirección Nacional de Migraciones aclaró mediante un comunicado que "no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina".

La AFP constató que una comitiva salió este martes de su casa de Brasilia, sin que fuera posible determinar si el senador se encontraba en el interior de alguno de los vehículos.

Vehículos pertenecientes al grupo del senador brasileño excandidato presidencial por el Partido Liberal (PL) Flavio Bolsonaro dejan su condominio en Brasilia el 27 de octubre de 2026. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Partido de Flávio Bolsonaro reconoce reelección del presidente Lula en Brasil

Mientras tanto, el Partido Liberal reconoció este lunes la reelección del presidente Lula da Silva, pese a que el candidato todavía no ha admitido la derrota. "Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral", señaló la formación en un comunicado.

El partido recordó que Flávio ganó la primera vuelta por 2,2 millones de votos y atribuyó el giro en el balotaje a "medidas fuertemente electoralistas", en particular la ampliación de los beneficios sociales durante la campaña. La formación dijo que esas medidas plantean dudas sobre la equidad del proceso.

"Creemos que los cuestionamientos levantados deben ser debidamente esclarecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático", afirmó.

Con información de AFP