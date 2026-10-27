Luciano Rodríguez sufrió una rotura de ligamentos cruzados y será baja en Nacional para lo que resta de la temporada
El zaguero juvenil del tricolor venía siendo titular en el equipo de Daniel Carreño y debió ser reemplazado frente a Liverpool en el Gran Parque Central ante Liverpool.
Luciano Rodríguez, quien debió ser reemplazado en el partido frente a Liverpool disputado en el Gran Parque Central, sufrió una rotura de ligamentos cruzados, según pudo saber Ovación.
Luego de que se realizara los estudios médicos, confirmaron la entidad de la lesión, que margina al futbolista de 19 años por lo que resta de la temporada y el inicio de la próxima, con una recuperación que puede variar entre seis y ocho meses.
El entrenador tricolor, Daniel Carreño, deberá ver cómo rearma la línea defensiva del equipo, ya que Rodríguez venía siendo titular en el equipo en siete de los últimos ocho partidos disputados por la Liga AUF Uruguaya.
Había debutado de manera oficial en Primera División el 27 de agosto contra Albion por Copa AUF Uruguay y demostró carácter para asumir la titularidad en momentos de tensión. En esta temporada llevaba jugados 707 minutos en nueve partidos oficiales.
El momento de la lesión
Cuando el reloj llegaba a la media hora de partido, Rodríguez encaró al ataque y perdió la pelota cerca del área negriazul. Quedó sentido y se vio como se dobló fuertemente la rodilla derecha con gestos de mucho dolor. El futbolista debió salir de la cancha porque recibió atención médica, y mientras lo vendaban afuera, Liverpool aprovechó para meter un centro al segundo palo, donde no estaba el joven nacido de las formativas tricolores.
El carrilero Gastón Martirena fue a ocupar el lugar de Rodríguez, mientras el juvenil no volvía a la cancha. Lucas Acosta metió un preciso centro y Federico Martínez anotó un golazo de cabeza contra el ángulo superior derecho del arquero Alexis Martín Arias.
Luciano Rodríguez ya se había lesionado en marzo, en el marco de la Copa Libertadores Sub 20, justamente en esa misma rodilla. Es más, esa lesión lo privó de terminar de jugar el certamen internacional con el conjunto Bolso.
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