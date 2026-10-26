Nacional sufre una baja para visitar a Danubio: Luciano Boggio llegó a la quinta amarilla y Carreño debe cambiar
El volante, una pieza fija en el once de Daniel Carreño desde su arribo, deberá cumplir un partido de suspensión, por lo que Nacional ya busca su reemplazo para visitar Jardines del Hipódromo.
Tras la caída ante Liverpool en el Gran Parque Central, Nacional no podrá tener a disposición a Luciano Boggio para el partido frente a Danubio en Jardines del Hipódromo por la fecha 13 del Torneo Clausura. El volante recibió una tarjeta amarilla, llegó a cinco en su haber y deberá cumplir la sanción automática en el partido que está fijado para el domingo 1 de noviembre a las 16:30 horas en la casa de la Franja.
Desde la asunción de Daniel Carreño hace 14 partidos, el volante ha sido una pieza clave en la oncena titular y viene de compartir el mediocampo junto con Lucas Rodríguez y Luciano González, siendo escoltado por Gastón Martirena y Camilo Cándido en los carriles.
En lo que va del Clausura Boggio jugó en todos los partidos y, de hecho, fue titular en 11 de las 12 ocasiones. Tiene cuatro goles y tres asistencias en 42 partidos disputados en la temporada 2026. En esa posición el entrenador tricolor tiene varios futbolistas que se disputarán un lugar como Bruno Zuculini, Santiago Silva, Agustín Dos Santos, Ruben Botta y Juan Ignacio García.
Nacional aguarda por los estudios que le realizarán a Luciano Rodríguez tras su lesión
Luciano Rodríguez, el zaguero juvenil del tricolor, quien venía siendo un habitual titular, debió ser reemplazado en el partido ante el negriazul a raíz de una lesión.
Cuando el reloj llegaba a la media hora de partido, Rodríguez encaró al ataque y perdió la pelota cerca del área negriazul. Quedó sentido y se vio como se dobló fuertemente la rodilla derecha con gestos de mucho dolor. El futbolista debió salir de la cancha porque recibió atención médica, y mientras lo vendaban afuera, Liverpool aprovechó para meter un centro al segundo palo, donde no estaba el joven nacido de las formativas tricolores.
El carrilero Gastón Martirena fue a ocupar el lugar de Rodríguez, mientras el juvenil no volvía a la cancha. Lucas Acosta metió un preciso centro y Federico Martínez anotó un golazo de cabeza contra el ángulo superior derecho del arquero Alexis Martín Arias.
Está previsto que este lunes el defensor central se realice los estudios médicos para saber la entidad de su lesión y el plazo de recuperación que deberá cumplir.
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