"Nos duele en el alma": los mensajes de Francisco Calvo y Sebastián Coates tras la derrota de Nacional

Francisco Calvo, uno de los referentes del Nacional de Daniel Carreño, se expresó este lunes horas después de la caída 1-0 frente a Liverpool en el Gran Parque Central por la fecha 12 del Torneo Clausura. "Derrota que nos duele en el alma, pero lucharemos hasta el final juntos como equipo", compartió el zaguero costarricense en Instagram junto con varias fotografías del plantel.

Por su parte, Sebastián Coates, el capitán tricolor, publicó un mensaje en línea con lo mencionado por su compañero: "¡Seguiremos intentando hasta el final! Todos unidos". A los pocos minutos de publicar recibió un comentario de Luis Mejía, el arquero que desde el 7 de octubre trabaja en la sanidad del Bolso tras sufrir una lesión miotendinosa del tríceps sural. "CAPITÁN. Hasta el final", afirmó.

El análisis de Daniel Carreño tras la caída de Nacional ante Liverpool

“Es un mazazo, la verdad que duele mucho esta derrota. Una derrota que no merecimos, por lo que pasó adentro de la cancha no merecimos perder”, expresó el entrenador, que perdió su invicto de 13 partidos desde que asumió al frente del equipo. Además, lamentó que Nacional no encontrara la manera de igualar el marcador: “Empatar nos hubiera dado un envión, pero eso no sucedió”.

En el análisis, Carreño consideró que su equipo hizo méritos para llevarse algo más. “Faltó solo el gol, sobre todo en el segundo tiempo”, resumió. Y agregó: “Fue un partido muy luchado, muy de mitad de cancha, muy entreverado, muy de segundo balón, no hubo mucha claridad. Creo que no merecimos perder, al menos merecimos hacer un gol y ahí se hubiera abierto el partido”.

El técnico también explicó cómo vio la jugada que terminó en el gol de Federico Martínez, quien cumplió con la ley del ex y le dio la victoria al equipo de Jorge Fossati. “Hubo un desajuste, no evitamos el centro y justo cae la pelota donde justo está Lucho Rodríguez, gran cabezazo y se encontraron con un gol. No nos habían inquietado todavía, el primer tiempo fue parejo y el segundo nuestro, pero el resultado se lo llevaron ellos”, señaló.

Carreño asumió la responsabilidad de la derrota: “La autocrítica mía, yo me castigo mucho, demasiado, inclusive creo que fui yo el que perdí el partido”, afirmó. En esa línea, descartó que Liverpool haya sido superior desde el planteamiento táctico: “Yo no creo que nos hayan ganado desde el punto de vista táctico. Liverpool no hizo tanto tanto para hacer un gol, y nosotros hicimos mucho más por hacer el gol”.