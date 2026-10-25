La lesión de Luciano Rodríguez en Nacional que incidió en el gol de Liverpool y que preocupa de cara al futuro

A Nacional lo complicó ostensiblemente una incidencia del primer tiempo, porque a partir de ahí jugó unos minutos con un futbolista de menos, quedó desprotegido en un sector de la defensa y justo llegó el gol de Liverpool en el primer tiempo, en el partido que contó con un Gran Parque Central con entradas agotadas.

Cuando el reloj llegaba a la media hora de partido, el juvenil Luciano Rodríguez encaró al ataque y perdió la pelota cercano al área negriazul. Quedó sentido y se vio como se dobló fuertemente la rodilla derecha con gestos de mucho dolor. El futbolista debió salir de la cancha porque recibió atención médica, y mientras lo vendaban afuera, Liverpool aprovechó para meter un centro al segundo palo, donde no estaba el joven nacido de las formativas tricolores.

El carrilero Gastón Martirena fue a ocupar el lugar de Rodríguez, mientras el juvenil no volvía a la cancha. Lucas Acosta metió un preciso centro y Federico Martínez anotó un golazo de cabeza contra el ángulo superior derecho del arquero Alexis Martín Arias. El atacante (que tal cual lo dijo en la semana en el programa #Minuto1 (Carve Deportiva), no celebró el gol por su pasado en Nacional) superó en el saltó al exjugador de Racing de Avellaneda y aprovechó la ventaja para dirigir la pelota en el lugar que quería. Con ese 1-0 Liverpool aprovechó la ventaja para controlar el juego ante un nervioso equipo de Nacional.

En el lugar de Rodríguez entró Agustín Rogel para jugar los últimos 11 minutos finales del primer período, pero el número 2 no entró bien, desconectado e impreciso en la entrega de balón.

Luciano Rodríguez ya se había lesionado en marzo, en el marco de la Copa Libertadores Sub 20, justamente en esa misma rodilla. Es más, esa lesión lo privó de terminar de jugar el certamen internacional con el conjunto Bolso.