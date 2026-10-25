Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol
En vivo

Nacional vs. Liverpool en vivo por el Clausura: seguí el minuto a minuto de Ovación y cómo va el partido

El equipo de Daniel Carreño encadena 13 partidos invicto desde su asunción y hoy pretende estirar su racha frente al negriazul de Jorge Fossatti, que lo supera por un punto.

Santiago Vanoli
Santiago Vanoli
Actualizado:
AHORA
Los convocados de Fossatti
Los convocados de Carreño
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Liverpool!
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El Gran Parque Central, la casa de Nacional.
El Gran Parque Central, la casa de Nacional.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El Torneo Clausura entra en su etapa decisiva y el partido de este domingo en el Gran Parque Central puede ser un quiebre, porque se enfrentan quienes llegaron a esta fecha 12 como líder y único escolta. Nacional (23 puntos) juega contra Liverpool (24) desde las 19:30 horas. Quien sume tres puntos pasará al frente del último torneo corto del año, que hoy temprano pasó a liderar Montevideo City Torque con 25 unidades.

El árbitro del partido es Gustavo Tejera, mientras que Antonio García y Leodán González estarán en la cabina del VAR. El encuentro se puede ver en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Liverpool!

Desde las 19:30 horas de este domingo, Nacional y Liverpool se enfrentan en un partidazo que puede decidir al próximo líder del Torneo Clausura a falta de las últimas tres fechas de la temporada.

Parte de la hinchada de Nacional alentando durante el partido ante Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central.
Parte de la hinchada de Nacional alentando durante el partido ante Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central.
Foto: Estefanía Leal.

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Liga AUF UruguayaNacionalLiverpoolTorneo Clausura