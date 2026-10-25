Nacional vs. Liverpool en vivo por el Clausura: seguí el minuto a minuto de Ovación y cómo va el partido

El Torneo Clausura entra en su etapa decisiva y el partido de este domingo en el Gran Parque Central puede ser un quiebre, porque se enfrentan quienes llegaron a esta fecha 12 como líder y único escolta. Nacional (23 puntos) juega contra Liverpool (24) desde las 19:30 horas. Quien sume tres puntos pasará al frente del último torneo corto del año, que hoy temprano pasó a liderar Montevideo City Torque con 25 unidades.
El árbitro del partido es Gustavo Tejera, mientras que Antonio García y Leodán González estarán en la cabina del VAR. El encuentro se puede ver en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.
Los convocados de Fossatti
Estos son los jugadores convocados por el Flaco Fossatti para enfrentar a Nacional en el Gran Parque Central.
👉 Los convocados para enfrentar a Nacional. pic.twitter.com/0ndGyT7NSV— Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) October 25, 2026
Los convocados de Carreño
Esta es la lista de convocados que eligió el entrenador tricolor Daniel Carreño para jugar frente al negriazul de Jorge Fossatti.
📋 Jugadores convocados para enfrentar a Liverpool por la fecha 12 del Torneo Clausura pic.twitter.com/LBNjPdRLqM— Nacional (@Nacional) October 25, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Liverpool!
Desde las 19:30 horas de este domingo, Nacional y Liverpool se enfrentan en un partidazo que puede decidir al próximo líder del Torneo Clausura a falta de las últimas tres fechas de la temporada.