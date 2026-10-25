Nacional vs. Liverpool en vivo por el Clausura: seguí el minuto a minuto de Ovación y cómo va el partido

El Torneo Clausura entra en su etapa decisiva y el partido de este domingo en el Gran Parque Central puede ser un quiebre, porque se enfrentan quienes llegaron a esta fecha 12 como líder y único escolta. Nacional (23 puntos) juega contra Liverpool (24) desde las 19:30 horas. Quien sume tres puntos pasará al frente del último torneo corto del año, que hoy temprano pasó a liderar Montevideo City Torque con 25 unidades.

El árbitro del partido es Gustavo Tejera, mientras que Antonio García y Leodán González estarán en la cabina del VAR. El encuentro se puede ver en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.