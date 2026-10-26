Elecciones en Brasil: los resultados finales de la victoria de Lula da Silva ante Flávio Bolsonaro en el balotaje

Luiz Inácio Lula da Silva dio vuelta una tendencia histórica: logró revertir el resultado de la primera vuelta y fue reelecto presidente. Asumirá su cuarto mandato tras vencer a Flávio Bolsonaro en el balotaje de este domingo.

Con el 100% de los votos escrutados Lula se quedó con el 51,79% de los votos mientras que Bolsonaro obtuvo el 48,21% de los votos válidos.

Lula resultó vencedor en 13 estados mientras que Bolsonaro se impuso en 14 estados. En el norte, Lula se quedó con Amapá, Amazonas y Pará; mientras que Bolsonaro se impuso en Roraima, Rondonia, Acre y Tocantis.

Lula arrasó en el nordeste; resultó vencedor en todos los estados de la zona: Alagoas, Bahía, Ceará, Maranháo, Paraíba, Pernanbuco, Piauí, Río grande do Norte y Sergipe.

En el centroeste ganó Bolsonaro: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul y Mato Grosso. En el sudeste también se impuso el candidato del Partido Liberal, pero hubo un estado clave en el que perdió: Minas Gerais.

El sur (Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina) fue de Bolsonaro. Lula, por su parte, se impuso en el voto en el exterior con 53,85% de los votos.

Qué cambió desde la primera vuelta

A nivel estatal, Lula logró revertir el resultado en Minas Geráis: mientras que en primera vuelta el PL se había impuesto con el 48,25% de los votos, Lula se quedó en segunda vuelta con el 50% de los votos.

Pero más allá de si resultó ganador o no, Lula logró además mejorar su votación de una elección a otra en todos los estados del país vecino. En Goiás, por ejemplo, aumentó nueve puntos porcentuales de una vuelta a otra. En San Pablo 7,95 puntos porcentuales, en Distrito Federal 7,61, en Río de Janeiro 7,49 y en Amapá 7,17.

Flávio Bolsonaro, en cambio, solo creció por encima de 6 puntos porcentuales en un estado: Goiás. A su vez, decreció de una elección a otra en estados como Alagoas, Paraíba, Río Grande do Norte, Maranhão o Pernambuco.

Lula da Silva Flávio Bolsonaro Estado 1ª vuelta 2ª vuelta Var. (pp) Variación en puntos porcentuales sobre votos válidos. Fuente: TSE.

Otro factor que puede haber sido determinante para el viraje de una elección a otra son las abstenciones. Mientras que el 4 de octubre la abstención escalaba a 33.469.244 de personas, este domingo el número se redujo a 30.509.005, sumando 3 millones de electores nuevos.

Los resultados de la primera vuelta

Edición periodística: Faustina Bartaburu

Diseño y Desarrollo: Fabricio Ceppi