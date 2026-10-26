Yamandú Orsi felicitó a Lula tras las elecciones de Brasil y celebró el proceso como una “fiesta democrática”

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil y destacó el valor democrático de la jornada electoral. El mandatario uruguayo informó que se comunicó con el presidente electo brasileño para transmitirle sus felicitaciones por el resultado de los comicios.

“Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, escribió Orsi este domingo en su cuenta de X.

Con este mensaje, el presidente uruguayo se sumó a las reacciones políticas que generó el resultado electoral en Brasil, un país clave para Uruguay por los vínculos históricos, económicos y políticos que mantienen ambas naciones. Carolina Cosse, vicepresidenta de Uruguay, escribió: "¡Viva la Democracia! Gran ejemplo el de Brasil".

La relación entre Uruguay y Brasil tiene una importancia estratégica para el gobierno uruguayo, tanto por el intercambio comercial como por la participación de ambos países en el Mercosur y en otros espacios de integración regional. En ese contexto, el resultado de las elecciones brasileñas adquiere relevancia para el vínculo bilateral y para el escenario político sudamericano.

Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo.



Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 26, 2026

Orsi destacó especialmente el carácter democrático del proceso electoral al referirse a la jornada como una “fiesta democrática”. Su mensaje puso el foco tanto en la victoria de Lula como en la importancia de las elecciones como instancia de participación ciudadana.

La felicitación del mandatario uruguayo se produjo luego de que se conociera el resultado de los comicios en Brasil, que definieron a Lula como presidente electo. La comunicación entre ambos dirigentes también reflejó el vínculo político entre los dos países y la relevancia que tiene el resultado electoral brasileño para la región.

El mensaje de Orsi fue difundido a través de sus redes sociales, donde el presidente suele comunicar sus actividades y expresar su posición sobre acontecimientos políticos relevantes para Uruguay y América Latina.