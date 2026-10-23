Yamandú Orsi inauguró el nuevo edificio del Liceo Rural de San Antonio en Salto

El presidente de la República, Yamandú Orsi, inauguró este viernes en Salto el local del Liceo Rural de San Antonio, localidad ubicada a 20 kilómetros al norte de la ciudad por la Ruta 31.

Allí mantuvo un encuentro con el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, y otras autoridades.

Inauguración del nuevo edificio del Liceo Rural de San Antonio

El nuevo edificio del Liceo Rural San Antonio requirió una inversión de $ 100.380.583 pesos uruguayos.

La intervención edilicia consistió en la construcción tradicional de un núcleo administrativo y un área en torno al espacio central compuesta por doce aulas y dos laboratorios prefabricados de paneles multicapa.

Además, se demolió el edificio contiguo y se recicló una parte destinada al dictado de cursos de la Dirección General de Educación Técnico Profesional-UTU, que comprende cinco espacios educativos destinados a aulas, cocina y cantina, servicios higiénicos, dirección, administración у depósito.

El centro educativo tiene una matrícula de 350 alumnos que asisten en dos turnos. El liceo ofrece cursos de Educación Básica Integrada y de Educación Media Superior. En tanto, el equipo de trabajo está integrado por 73 docentes y 15 funcionarios.

Inaurugación del nuevo edificio del Liceo Rural San Antonio. Foto: Presidencia.

La mayoría de sus estudiantes provienen de los pueblos y localidades de Albisu, Tropezón, Parada Viña, Campo de Todos, Garibaldi, Colonia El Charrúa, Itapebí, Paso Fialo, Laureles y también del centro de Salto.

El liceo conforma una Unidad Educativa Territorial (UET) junto a la Escuela n.° 15 y el anexo de la Escuela Agraria de UTU.

Qué dijo Orsi sobre el balotaje del domingo en Brasil

Tras participar de la inauguración del nuevo recinto educativo, Orsi habló en rueda de prensa donde se refirió al balotaje en Brasil este domingo 25 de octubre.

“Sigue parejo, yo pensé que no, pero sigue parejo”, comentó sobre las encuestas de cara a la segunda vuelta entre Flávio Bolsonario y Luiz Inácio Lula da Silva. Consultado sobre si la relación entre Lula y el mandatario argentino Javier Milei "complica al Mercosur", el presidente señaló que "más allá de las posiciones o perfiles, a la hora de acordar temas gruesos se acordaron".

“Cualquiera sea el resultado Uruguay tiene que tener la mejor relación con ese gigante que es más que un país, es casi un continente”, aseguró el mandatario.

Presidente Yamandú Orsi en la inauguración del nuevo edificio del liceo San Antonio en Salto. Foto: Sergio Senisa.

Organismos de contralor y cifras de delitos

En otro tramo de la rueda de prensa fue consultado sobre la negociación en el Parlamento para renovar los organismos de contralor del Estado, como el Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral y la Fiscalía General de la Nación. “Es un tema que se está discutiendo, a veces hay algún tropiezo, yo soy optimista, se tiene que avanzar”, indicó el presidente.

Por otro lado, se refirió al aumento de los homicidios en lo que va del año, que alcanza 13,5% respecto al año pasado. “La violencia crece, el crimen organizado ha cambiado, es mucho más violento, el tema de las muertes, de los homicidios es un indicador”, indicó Orsi.

Luego fue consultado sobre los ciberataques y los delitos en línea, y allí adelantó que es “va a seguir aumentando”. “Lo que nosotros nos tenemos que preparar y ahí hay mucha tecnología en curso”.