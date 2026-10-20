Un recluso fue golpeado y abusado sexualmente en la Unidad N° 20 del INR de Salto

Un recluso de la Unidad N° 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en Salto, recibió una dura golpiza y fue abusado sexualmente en el interior del pabellón donde está alojado.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana y fueron confirmados a El País por fuentes locales INR. Si bien no hubo información sobre este tema ni declaraciones al respecto por parte de las autoridades de la institución, que fueron consultados por este medio, sí señalaron que el caso existió pero que no había autorización del Ministerio del Interior para brindar información al respecto.

Los hechos se registraron en la noche del sábado 17, cuando un grupo de reclusos, encabezados por uno que cumple prisión preventiva por un delito de rapiña, tomó a uno de los internos del lugar que también está cumpliendo prisión preventiva, pero por el delito de violencia doméstica.

Allí, tras propinarle una brutal golpiza, abusaron sexualmente del él y lo sometieron a distintos maltratos que lo dejaron con serias lesiones que determinaron su traslado al Hospital de Salto, donde permanece internado.

Emergencia del Hospital de Salto. Foto: Sergio Senisa/El País.

Derivación del caso a la órbita de la Justicia penal

Mientras tanto, el sujeto que habría cometido el abuso sexual fue apartado y remitido al Juzgado Penal de Turno de Salto, donde espera una sentencia de condena por este caso.

Según la información consignada por el periodista Pedro Rodríguez de Salto a El País, el caso fue confirmado por la Jefatura de Policía de Salto, que no aportó mayor información por tratarse de una unidad fuera de su órbita. Aunque sí afirmaron que tuvieron intervención para poder detener la situación y restablecer el orden en el pabellón donde se generaron los disturbios.

Al tiempo que fuentes judiciales consultadas por El País consignaron que están trabajando en el caso y que el presunto autor del caso de abuso está a la orden del juez de turno. Además, se están tomando declaraciones al respecto a los internos del INR que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

En tanto, se aguarda al menos un comunicado de las autoridades sobre el asunto.