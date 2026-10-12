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El País Información Policiales

Una mujer se encuentra internada en CTI tras ser mordida por un perro pitbull de un familiar

Familiares alertaron que el animal "desconoció" a la mujer cuando se encontraban solos en el domicilio. La pareja de su nieta la encontró tendida en el piso con abundante sangrado.

Hugo Lemos
Hugo Lemos
12/10/2026, 20:58
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Perro de raza pitbull
Perro de raza pitbull
Foto: Canva.

Una mujer se encuentra en estado grave tras ser atacada por un perro de raza pitbull. El animal vive en la misma casa que la víctima, estaban solos y según relataron los familiares a la Policía, el perro la "desconoció", la atacó y la dejó malherida.

En ese momento, la mujer de 71 años estaba sola con el can. La encontró la pareja de su nieta y dueño del perro, varias horas después.

Hombre falleció en la emergencia del Hospital de Salto cuando esperaba ser atendido: investigan el caso

Según informó la Jefatura de Policía de Salto, el hecho fue denunciado sobre las 02:00 de la madrugada del pasado domingo, pero el hecho habría ocurrido varias horas antes.

El personal policial concurrió hasta la calle Diego Lamas al 2600, en la Zona Este de la ciudad de Salto, porque había una persona caída en el interior de una finca con abundante sangrado y muy mal herida.

Una vez en el lugar, la Policía consultó a un joven de 21 años, que era pareja de la nieta, quien dijo que encontró a la mujer, de 71 años, tendida en el piso, boca arriba, con abundante sangrado y lesiones importantes en las dos piernas.

Los pitbull son un botín preciado. AFP

Asistencia y diagnóstico médico

La Policía salteña llamó a una unidad de emergencia médica, mientras el personal policial le realizó los primeros auxilios con el fin de detener el sangrado de la mujer lesionada.

En tanto, el joven de 21 años le dijo a la Policía que la última vez que estuvo con la víctima había sido aproximadamente sobre las 12:30, pero que horas más tarde, al regresar al domicilio, la encontró en ese estado, tapándola a ella y encerrando al perro de raza pitbull.

Asistida por una unidad de emergencia médica en el lugar, a la mujer le diagnosticaron “heridas múltiples por mordedura de can, con fractura expuesta”, siendo trasladada al Hospital Regional Salto.

Emergencia del Hospital de Salto.
Emergencia del Hospital de Salto.
Foto: Sergio Senisa/El País.

Quedó internada en el CTI y este lunes fue intervenida quirúrgicamente, ya que se encuentra en grave estado, indicaron a El País fuentes de la salud.

De este caso fue enterada la fiscalía de turno de Salto y actúa la Dirección de Investigaciones de la jefatura local.

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