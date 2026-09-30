Exjefe de Policía de Salto estará al frente de la Guardia Departamental que creará el intendente Carlos Albisu

El Gobierno de Salto avanza en la conformación de una Guardia Departamental, que tendrá 33 integrantes, en una iniciativa que busca fortalecer las tareas de prevención, vigilancia y cuidado de los espacios públicos y contribuir, además con la labor de la Jefatura de Policía de Salto, informó el intendente del departamento, Carlos Albisu.

Pero la novedad que surgió en las últimas horas sobre este tema, fue que el jefe comunal salteño informó que el ex jefede Policía de Salto, Carlos Ayuto, estará al frente de esa nueva unidad y que será secundado por otro de sus ex colaboradores en la actividad policíaca, el comisario mayor también retirado Miguel Moreira, que se incorporará a cumplir estas tareas en la Intendencia de Salto.

Ayuto estaba a cargo hasta ahora del departamento de Servicios Públicos de la Intendencia de Salto, función que cumplía desde que asumió el actual gobierno departamental. Fue jefe de Policía de Salto entre los años 2010 y 2015, designado por Eduardo Bonomi y luego regresó al frente de la misma jefatura entre 2020 y 2025, designado entonces por Jorge Larrañaga.

Albisu explicó que la iniciativa de sumar al ex jerarca policial al frente de esa novedosa unidad, surge ante la "preocupación existente por la seguridad y por situaciones de vandalismo que se han registrado en distintos espacios públicos" en los últimos tiempos.

En ese sentido, el intendente destacó que hay un "buen relacionamiento y coordinación permanente con la Jefatura de Policía", señalando que "el objetivo de la Intendencia es aportar desde sus competencias y colaborar con las autoridades policiales".

“Tratamos como salteños de poder colaborar con la tarea de cuidar a nuestra gente”, señaló el jerarca comunal, quien remarcó que la propuesta de las Guardia Departamental "se viene trabajando con actores sociales, comerciantes, vecinos y autoridades departamentales y nacionales".

El intendente de Salto, Carlos Albisu. Foto: Intendencia de Salto

500 cámaras de vigilancia y coordinación con la Jefatura

A su turno, dijo que el Gobierno de Salto avanza en la instalación de unas 500 cámaras, para ampliar la capacidad de observación y generar herramientas de apoyo para prevención.

Mientras que los ex jerarcas de la Policía que se sumarán a esta tarea sostuvieron que "están trabajando en la planificación del sistema de funcionamiento" de esa Guardia y en "la definición de los lugares donde serán instalados los dispositivos de seguridad", procurando que la información generada con su puesta en funcionamiento, "pueda constituir un aporte para la Jefatura de Policía".

El asesor legal de la Intendencia de Salto, el abogado Héctor Ferreira Arizaga dijo por su parte que están ultimando el proyecto de decreto para ser enviado a la Junta Departamental de Salto para analizarlo antes de someterlo a votación.