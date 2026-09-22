Tras un año de gobierno, Malaquina y Albisu se reunieron en Salto para fortalecer a la Coalición Republicana

La Coalición Republicana en Salto comenzó a visualizar el panorama político actual y el futuro escenario posible para las próximas elecciones. Por primera vez los dos candidatos de ese lema partidario que resultó triunfador en las elecciones departamentales de mayo del 2025, el actual intendente de Salto y dirigente del Partido Nacional, Carlos Albisu y el dirigente del Partido Colorado, Marcelo Malaquina, se vieron las caras en una reunión a puertas cerradas, algo que no se daba desde el 2025.

Malaquina, que reunió más de 14.500 de los 51 mil votos que obtuvo la Coalición Republicana en Salto, lo que fue decisivo en la victoria de ese partido tras 10 años de gobierno del Frente Amplio, no participa del gobierno departamental y se ha mantenido al margen hasta el momento de la gestión comunal, por lo cual el hecho de que ambos excandidatos se hayan reunido para analizar la marcha del gobierno local y apuntar a fortalecer la Coalición Republicana, fue una señal política importante.

El intendente de Salto, Carlos Albisu. Foto: Intendencia de Salto

Además, teniendo en cuenta que el Frente Amplio de Salto está trabajando en zurcir su interna que quedó implosionada luego de la derrota electoral y la salida del exintendente Andrés Lima del departamento, para ocupar un cargo nacional como presidente de Mevir, ambos dirigentes de la Coalición resaltaron la necesidad de fortalecer la herramienta política para el próximo escenario electoral.

Los detalles de la reunión entre Albisu y Malaquina

Según informaron a El País fuentes políticas consultadas sobre la reunión, en el encuentro hubo más "coincidencias que diferencias", en la visión de "cómo deben encararse" algunas cuestiones de la actual administración, pese a que Malaquina no se sumó al gobierno, ni fue convocado para ocupar cargos.

El dirigente colorado, pese a que se ha llamado a silencio públicamente en el último año, ha dejado entrever en varios espacios políticos sus diferencias con las líneas de gestión del gobierno local y en tal sentido, la reunión con Carlos Albisu fue vista con buenos ojos por la dirigencia política de la Coalición.

Los participantes del encuentro dijeron a El País que quedó la puerta abierta para que el dirigente colorado pueda sumarse al Gobierno Departamental en los próximos meses, ya que tras el diálogo, tanto Albisu como Malaquina destacaron que tras las diferencias mantenidas hasta ahora, "es momento de tener una mirada hacia adelante para enfrentar los desafíos que tiene el departamento, para todo lo que se viene, ya que tuvieron un cara a cara, sano y productivo".

Las conversaciones para definir el lugar que pueda ocupar Malaquina en el gobierno de Salto y la planificación de las tareas políticas desde la Coalición Republicana, podrían continuar en los próximos días, consignaron a El País desde el entorno del gobierno.