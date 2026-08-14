Intendencia de Salto firmó fideicomiso por US$ 60 millones con el BROU: Albisu quiere "dar vuelta la ciudad"

La Intendencia de Salto concretó la firma de un fideicomiso por US$ 60 millones con el Banco República (BROU) y República AFISA, dando "un paso decisivo en el proceso iniciado a fines de 2025", dijo a El País el intendente de Salto, Carlos Albisu, que estuvo en la sede bancaria en la Ciudad Vieja, junto al secretario general de la comuna, Walter Texeira Núñez y al director de Hacienda, Nicolás Irigoyen.

El jerarca anticipó que la llegada de los recursos a las arcas de la administración se estima para los meses de setiembre y principios de octubre, una vez culminados los trámites administrativos y regulatorios correspondientes.

El director de Hacienda, Nicolás Irigoyen, por su parte, explicó que "todavía resta completar las gestiones ante el Banco Central, la Dirección General de Registros y la Dirección General Impositiva, lo que podría insumir entre 30 y 45 días más antes de que las partidas sean ejecutadas".

Luego, a partir de las órdenes de pago de la Intendencia, el fideicomiso comenzará a transferir los recursos, añadió el jerarca.

Desde la Intendencia de Salto informaron que "uno de los primeros destinos" de estos recursos "será la cancelación de obligaciones pendientes con proveedores". Y señalaron que "en una primera etapa se prevé destinar unos 140 millones de pesos, alcanzando a pequeñas, medianas y grandes empresas, en su mayoría salteñas".

“Significa una inyección de dinero para la ciudad y mucho oxígeno para varias empresas de Salto”, destacó Irigoyen.

Mientras que el secretario general de la Intendencia de Salto, Walter Texeira Núñez, señaló que esta instancia "permitirá comenzar a cumplir el compromiso de recuperar la infraestructura y la movilidad de la ciudad, mejorando calles y avenidas y generando mejores condiciones para atraer inversiones y fortalecer el turismo".

Carlos Albisu, intendente de Salto. Foto: Intendencia de Salto.

Al tiempo que el intendente de Salto, Carlos Albisu, definió a la firma de este fideicomiso como “un antes y un después” para el departamento de Salto y recordó que el fideicomiso fue aprobado por la Junta Departamental de Salto en diciembre del año pasado.

Explicó que los recursos permitirán, por un lado, cancelar obligaciones pendientes con empresas, principalmente salteñas, y por otro, avanzar en inversiones para mejorar la infraestructura departamental.

Entre las prioridades mencionó "la recuperación de calles y avenidas, el tratamiento de los residuos, la iluminación de la ciudad, tanto por razones de seguridad como de embellecimiento" y la recuperación de espacios verdes.

“Tenemos que empezar a dar vuelta la ciudad, ir por un Salto transitable, terminar con los pozos y mejorar la infraestructura del departamento”, expresó Albisu.

El intendente sostuvo que la firma "abre además una nueva etapa para comenzar a dar respuesta a reclamos de larga data y avanzar hacia una ciudad con mejores servicios e infraestructura".

“Llegó el momento y vamos a poder dejar a Salto a la altura de las circunstancias, ponerlo de pie y mejorar la infraestructura”, afirmó.