Martinelli habló sobre seguridad en Salto y criticó al ministro Negro por "vivir encerrado en su despacho"

Nicolás Martinelli entró en hora al salón del Hotel Los Cedros con varios libros en la mano y saludando a cada uno de los que allí estaban. Faltaba media hora para empezar la charla para la que había sido convocado por la Lista 400 del Partido Nacional, que en Salto lidera el diputado blanco Pablo Constenla. Pero el exministro del Interior y actual senador del Partido Nacional tenía pactada una conferencia de prensa antes para dar su parecer sobre la actual gestión de seguridad.

“A este Ministerio (del Interior) le falta de don de mando, le falta liderazgo, le falta empatía, le falta recorrer, veo un ministro muy encerrado en su despacho, algo típico de una persona que fue fiscal durante 30 años, acostumbrado a estar en un escritorio y eso genera a nivel de la Policía una moral baja, a nivel de la ciudadanía un ministro que no asume las responsabilidades”, cuestionó Martinelli a su sucesor, el actual ministro Carlos Negro.

Consultado por El País en Salto, el senador nacionalista dijo que el secretario de Estado que lo sucedió al frente del Ministerio del Interior “no lidera, ni comanda" y subrayó que además "se saca las responsabilidades de encima”.

Cifras de inseguridad, homicidios y el reclamo de los comerciantes de Salto

Martinelli agregó que el reclamo que le realizaron hace pocos días los comerciantes de Salto al ministro del Interior por la situación de inseguridad que atraviesa el departamento litoraleño “es algo totalmente legítimo y es parte de tener un ministro que no habla con sus colegas ni para pedir más recursos, es alguien que dificulta la gestión de un ministerio que tiene que estar en la calle”.

Señaló que estas son las críticas que “yo le hago al ministro (Negro), ya que su gestión está dando malos resultados, ya contamos con un primer semestre con récord de homicidios, tenemos las rapiñas que habían bajado casi un 25%, ahora están volviendo a subir, hay un incremento de heridos de armas de fuego entre los que hay un aumento de los menores heridos, por lo cual ya dejamos de estar en materia de seguridad con luces amarillas, para pasar a estar con luces largas que aumentan la inseguridad”.

Nicolás Martinelli, exministro del Interior. Foto: El País.

El diputado Pablo Constenla y exministro del Interior participaron de una instancia abierta sobre seguridad en Salto. Allí también hablaron de "la necesidad de reforzar la Policía, recuperar presencia en las calles y sumar herramientas como cámaras con inteligencia artificial" y a su vez destacaron la iniciativa del intendente de Salto, Carlos Albisu, de crear una Guardia Departamental.

Martinelli sostuvo que la política de seguridad "no debería reducirse a elegir entre represión o políticas sociales". A su entender, ambas deben avanzar conjuntamente. “La acción policial permite contener el delito en el presente”, señaló, “mientras que trabajar sobre sus causas permite aspirar a una reducción sostenida en el tiempo”.

“Tenemos que trabajar mucho en la madurez del sistema político para empezar a tener luces largas y no solo estar mirando la próxima elección”, expresó el exministro, señalando que "algunas políticas de Estado pueden requerir diez, quince o veinte años".

La postura de Martinelli sobre el modelo Bukele

También fue consultado por este medio acerca del ejemplo del presidente de El Salvador Nayib Bukele, a lo que Martinelli si bien reconoció la "reducción de la violencia" en el país centroamericano por las políticas de seguridad del actual presidente, cuestionó las medidas que organismos internacionales han señalado por "vulneraciones a los derechos humanos".

Para las políticas de seguridad pública de Uruguay, Martinelli defendió "un camino dentro de la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho".

Nicolás Martinelli en su etapa como ministro del Interior. Foto: Estefanía Leal/El País.

La condición fronteriza de Salto también estuvo presente. Martinelli afirmó que combatir el narcotráfico requiere actuar "tanto sobre las bocas de venta en los barrios como sobre las cadenas de distribución y las organizaciones de mayor porte".

Y destacó además la "necesidad de profundizar el intercambio de información y la cooperación con países de la región para enfrentar redes que operan más allá de las fronteras nacionales".