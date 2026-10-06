Río Uruguay empieza a subir y gana las calles de Salto, que espera empezar las evacuaciones esta semana

El río Uruguay se encuentra a 11 metros de altura cuando la media frente al puerto de Salto es de 3 metros, al tiempo que la altura del embalse del Lago de Salto Grande se sitúa en los 33 metros cuando la media es de 31 metros y la máxima de 36.

Por estas horas, las autoridades departamentales de Salto ya se encuentran trabajando junto al Comité Departamental de Emergencias, con el fin de evaluar la situación y comenzar las evacuaciones que podrían darse desde este jueves, señalaron a El País desde el CECOED local.

El intendente local, Carlos Albisu se reunió en la mañana de este martes con su par de la ciudad de Concordia (Entre Ríos, Argentina), Francisco Azcue, para analizar la situación y profundizar la coordinación de medidas conjuntas ante el embate de la creciente del río que afecta a las dos ciudades vecinas por igual.

Albisu junto al intendente de Concordia, Francisco Azcue. Foto: Hugo Lemos/El País.

El impacto del fenómeno de El Niño y la situación de Salto Grande

La situación es compleja y el nivel río seguirá creciendo, según informaron desde la represa de Salto Grande, que ya vaticinó que el efecto del fenómeno de El Niño llegó para quedarse.

Las inundaciones comenzaron a darse desde las últimas horas y empezaron a ganar la ciudad de Salto, donde la cota de seguridad es de 12,30 metros de altura frente al puerto local, guarismo que puede alcanzarse en los próximos días y por eso desde el CECOED de Salto, ya están planificando las evacuaciones y tienen contratados dos espacios ubicados en el centro de la ciudad para albergar a los desplazados.

Crecida en Salto. Foto: Martín Cabrera/El País.

Entre la noche de este martes y la mañana del miércoles, el intendente Albisu, que preside el Comité de Emergencias de Salto, ya planteó la necesidad de mantener a esa comisión que reúne a múltiples instituciones en sesión permanente, para ponerse al tanto del minuto a minuto de esta situación.

Las previsiones indican que el río podría estar superando los 13 metros para el martes de la semana que viene y que los desplazados para esa fecha podrían superar las 1.000 personas, solamente en Salto.

"Estamos preparados, hace meses que venimos trabajando y esperamos que el impacto de El Niño no sea tan grande como dicen los pronósticos, pero nosotros tenemos que esperar siempre el peor escenario, si no viene mejor, pero sino ya sabremos cómo actuar", dijo Albisu.