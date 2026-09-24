El Niño en Uruguay: OPP flexibiliza recursos para intendencias y municipios por riesgo de inundaciones

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) anunció este jueves una serie de "medidas excepcionales" dirigidas a intendencias departamentales y municipios ante el fenómeno climatológico de El Niño, evento que las autoridades gubernamentales prevén que provocará inundaciones y una gran cantidad de evacuados.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia perteneciente a Presidencia, estas medidas están destinadas a "fortalecer la capacidad de prevención, preparación, respuesta y rehabilitación", de las intendencias y municipios. Según explican, el "criterio general" de las medidas adoptadas tienen el fin de "aprovechar la previsibilidad del fenómeno para actuar antes de que se produzcan los daños".

Una de las acciones principales anunciadas por la OPP es un cambio en el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que introduce a los gobiernos departamentales un "régimen excepcional y transitorio" que habilita la posibilidad de destinar hasta el 100% de la asignación ya disponible a "a proyectos de mantenimiento vinculados con la prevención, preparación, respuesta o rehabilitación", frente a El Niño.

Fachada de la Torre Ejecutiva, edificio sede del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Esto incluye mantenimiento de caminería rural departamental, así como conservación y recuperación de calzadas, cunetas y alcantarillas. "Los gobiernos departamentales pueden reforzar uno de los ámbitos de infraestructura potencialmente más expuestos a los efectos de las precipitaciones previstas", subrayan.

Asimismo, también podrán financiarse contrataciones a empresas destinadas a realizar trabajos vinculados a la contingencia del fenómeno como limpiezas de cursos de agua, limpieza de cunetas y otras intervenciones. "La ampliación excepcional del margen destinado a mantenimiento permite utilizar con mayor intensidad esta herramienta ya prevista por el FDI", añaden.

Por otro lado, se habilitará la presentación de iniciativas que tengan como objeto "la adquisición y acopio preventivo de materiales e insumos". "La finalidad es que los gobiernos departamentales puedan contar anticipadamente con materiales e insumos necesarios para responder con mayor rapidez frente a las afectaciones que puedan producirse", señalan desde la OPP.

El Niño: Imágenes satelitales que muestran la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico tropical Foto: NOAA

Cambios en el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal para los municipios

Con respecto a los 136 municipios del país, la OPP anunció un "régimen excepcional y transitorio" dentro del denominado "Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal" (FIGM).

Según detallan, los municipios "podrán reorientar recursos ya asignados y aún no ejecutados hacia acciones de preparación, mitigación y respuesta vinculadas con la contingencia meteorológica". Esta reorientación, que prevé normalmente dos instancias de reformulación en julio y octubre, tendrá una instancia adicional en noviembre de este año.

Desde la OPP subrayan que el "objetivo común" es que tanto intendencias como municipios "dispongan de mayor capacidad para prevenir, prepararse y actuar antes, durante y después de los eventos meteorológicos, reduciendo tiempos de respuesta sin resignar los controles sobre los recursos públicos".