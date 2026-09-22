El Niño se perfila entre los eventos más intensos registrados: el sitio web que analiza su impacto en Uruguay

El Niño que comenzó a desarrollarse este año podría ubicarse entre los episodios más intensos registrados, pero su magnitud no significa que todo Uruguay vaya a sentir sus efectos de la misma manera. Una herramienta digital desarrollada por el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Universidad de la República busca justamente poner esa información al alcance de la población y mostrar cómo varían los impactos del fenómeno según la región y el momento del año.

El químico y magíster en Energías Renovables Emilio Deagosto explicó a El País la iniciativa que surge en un contexto en el que los modelos proyectan un evento particularmente intenso.

Deagosto señaló que El Niño-Oscilación del Sur es un modo de variabilidad climática que tiene distintas fases, y se caracteriza por anomalías de la temperatura de superficie del mar en el océano Pacífico Ecuatorial. La fase cálida, conocida como El Niño, se caracteriza por temperaturas de la superficie del mar superiores a la media.

Aunque se trata de un fenómeno que ocurre a miles de kilómetros de Uruguay, tiene efectos sobre el clima del país. Según explicó, el episodio que comenzó a desarrollarse a mediados de este año está previsto que sea particularmente intenso, lo que significa que las anomalías de temperatura de superficie del mar podrían alcanzar los valores más altos observados en el registro histórico.

“Un evento más intenso probablemente tenga impactos más severos sobre las lluvias en el norte y noreste del país, en comparación con otros Niños”, explicó Deagosto.

Sin embargo, aclaró que esa relación no se verifica de la misma manera en todo el territorio uruguayo, ni en todas las estaciones del año. “Al sur del río Negro, no necesariamente un Niño más intenso genera impactos más significativos”, señaló. “En la primavera en particular, la señal de El Niño podría determinar lluvias por debajo de lo normal en esta región”.

Día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Sistematizar la información y hacerla accesible

La herramienta desarrollada por el grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias busca precisamente sistematizar esa información y hacerla accesible tanto para el público general como para quienes deben tomar decisiones vinculadas al clima. Deagosto explicó que la iniciativa surgió a partir de la relevancia que podía tener contar con información específica en un contexto de un Niño particularmente intenso.

“Entendíamos que el contexto estaba dado, o era relevante, de alguna forma, para generar herramientas que brinden información a la población, pero sobre todo a tomadores de decisiones en diversas áreas, tanto del sector público como del sector privado”, explicó.

Entre los potenciales usuarios mencionó a personas, organizaciones y empresas para las cuales la información climática y meteorológica resulta relevante para planificar actividades o anticiparse a determinadas situaciones. Puso como ejemplos la necesidad de prever eventuales evacuaciones o desplazamiento de personas, así como planificar actividades cuya realización pueda verse afectada por las condiciones climáticas.

El objetivo fue concentrar en un mismo sitio información que hasta ahora se encontraba dispersa en distintas fuentes. Para ello, el equipo sistematizó datos disponibles públicamente, provenientes de bases de datos y productos de alcance global, y desarrolló una plataforma que permite consultar distintos gráficos y variables.

Darwin Cruz acaricia a un perro mientras observa los restos óseos de una vaca muerta en la aldea de Los Piches, en San Lorenzo (departamento de Valle, Honduras) Foto: ORLANDO SIERRA/AFP

Deagosto explicó que el sitio permite explorar de manera interactiva la información y observar el comportamiento histórico de El Niño bajo distintas intensidades. La clasificación contempla, entre otros aspectos, eventos El Niño débiles, moderados, fuertes y muy fuertes, en función de cuánto se aparta la temperatura de la superficie del mar del Pacífico respecto de su promedio.

Según detalló, "cuando esa anomalía supera determinados valores —por ejemplo, 1,5 °C por encima del promedio— se considera que se está ante eventos fuertes, y luego de los 2°C muy fuertes". La herramienta permite luego comparar esos episodios históricos y analizar cómo se manifestaron sus efectos en distintas regiones de Uruguay, incluyendo variables como temperatura, precipitación, vientos y caudales.

El investigador señaló que "los modelos utilizados para proyectar el fenómeno que se desarrolla este año estiman que la temperatura de superficie del mar en el océano Pacífico ecuatorial podría acercarse a valores de cuatro grados por encima del promedio". De confirmarse, se trataría de un episodio excepcional dentro del registro histórico de El Niño.

La intención, explicó, "es que los usuarios puedan utilizar la plataforma para observar qué ocurrió durante eventos similares en el pasado y, a partir de esa información, comprender cuáles podrían ser los impactos esperables en cada región del país".

Datos a medida

A su vez, Deagosto destacó que uno de los desafíos fue desarrollar una herramienta que resultara accesible para personas sin conocimientos especializados. “La idea era tener una web que fuera accesible y que tuviera información, sin necesariamente requerir al conocimiento experto”, explicó.

El objetivo, agregó, "fue encontrar un equilibrio entre presentar suficiente información para que pueda ser útil y evitar que el usuario necesite conocimientos técnicos avanzados para navegar por el sitio". La plataforma permite interactuar con las variables y consultar los datos de acuerdo con las necesidades de cada usuario.

“De acuerdo a la necesidad de cada uno”, explicó Deagosto, la información puede ser utilizada para responder distintas preguntas vinculadas a la planificación. Entre ellas, mencionó saber cuándo realizar determinadas actividades, cómo prepararse ante determinados escenarios o anticipar posibles variaciones en los caudales de agua.

El Niño: Imágenes satelitales que muestran la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico tropical Foto: NOAA

El investigador aclaró que "la herramienta se encuentra todavía en construcción y que el objetivo es continuar incorporando información y análisis". En una siguiente etapa, se prevé agregar una herramienta de pronóstico a escala subestacional.

Ese tipo de pronóstico busca ofrecer información más allá del horizonte habitual del pronóstico del tiempo, que puede alcanzar aproximadamente los diez días. La idea es incorporar información sobre otros modos de variabilidad atmosférica que pueden modular los impactos de El Niño en esta escala subestacional.

De esta forma, la plataforma no quedaría limitada al diagnóstico de lo ocurrido históricamente, sino que incorporaría progresivamente herramientas que permitan mirar hacia adelante y realizar un seguimiento de las condiciones esperadas.

Deagosto invitó a los usuarios a explorar la plataforma y utilizar las distintas herramientas disponibles para comprender cómo puede variar el impacto de El Niño según la región y la época del año. Para acceder al sitio web, se debe hacer clic aquí.