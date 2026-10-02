Reiterados robos grupales a supermercado en Salto pone al negocio al límite del cierre

Un comercio ubicado en el cruce de la avenida Carlos Reyles y Magallanes, en la zona este de la ciudad de Salto, ya sufrió varios robos en los últimos tiempos y las continuas pérdidas ponen en jaque su continuidad.

Según informó a El País el damnificado, "causa asombro observar cómo los delincuentes se agrupan en la calle, rompen la reja, ingresan tranquilamente, se llevan lo que quieren y huyen antes que llegue la Policía".

Pablo Malinovsky, comerciante del lugar, dijo que el último caso ocurrió sobre las 05:00 de esta madrugada y reconoció que los delincuentes son de la misma zona de donde tiene el comercio.

Tras esto, dijo que actuó la Policía, que pudo dar con los malvivientes y "recuperar algo" de los productos robados, pero los reiterados hurtos lo hacen pensar en la continuidad de su negocio.

"Algo recuperamos esta vez, pero casi nada. En manada robaron, así roban ya con total impunidad, está imposible esto", expresó molesto por la situación Malinovsky, que se ve afectado nuevamente por esta situación.

"Todos los meses sufrimos robos que están arriba de los 200 mil pesos, es imposible sostenerse así, ya no se puede más", acotó.

Policía. Estefanía Leal/El País

Pérdidas de $ 200.000 al mes y reclamos al sistema judicial

Y añadió: "El tema es que la Policía los atrapa, porque trabaja bien, pero después los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, y entiendo que los fiscales y jueces, deben tener millones de casos y que están saturados, pero los que seguimos pagando por las fallas que tiene el sistema, somos nosotros, la gente y eso no puede seguir así, no puede".

Los robos en este comercio ya se han registrado en otras ocasiones y las pérdidas ya se cuentan por miles. Esta vez recuperaron solamente algunos kilos de yerba.

"A mi la mercadería ya me da lo mismo, tengo que reparar las rejas, las puertas, las góndolas, todo lo que rompen, entonces en cada robo tengo entre 200 mil pesos y más de pérdida", afirmó.