Arquitecto salteño es intensamente buscado por la Policía y sus familiares: encontraron su camioneta

Un reconocido arquitecto salteño está siendo intensamente buscado por la Policía y por sus familiares, tras su desaparición hace dos días.

Según informó la Jefatura de Policía de Salto, Carlos Daniel Medina Rijo, de 59 años, se encuentra ausente de su domicilio desde las tres de la tarde del pasado 29 de setiembre.

Es de cutis blanco, ojos marrones, canoso y de aproximadamente 1,80 metros de altura.

La ultima vez que fue visto, vestía campera de color gris y pantalón vaquero color azul, desplazándose en la camioneta Renault Kangoo, color gris, matrícula de Salto HAC 7481.

El hecho causó conmoción entre varios círculos de la sociedad salteña, de donde esta persona era conocida.

El hallazgo de la camioneta en Puntas de Valentín y la investigación policial

El último dato fue dado a conocer a El País por sus familiares en las últimas horas, donde muestran la camioneta en la que viajaba Daniel Medina, momentos antes de su desaparición.

El vehículo fue encontrado en las inmediaciones de Puntas de Valentín, a unos 90 kilómetros al norte de la capital salteña, al costado del camino.

Camioneta hallada en las inmediaciones de Puntas de Valentín. Foto: cedida a El País.

Sus familiares denunciaron el caso ante la Policía este martes por la noche, y la Jefatura trabaja con equipo especializado para dar con su paradero.

La Policía y familiares de Medina intensificaron la búsqueda por los alrededores de la localidad de Valentín para poder dar con él.