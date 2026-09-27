Decenas de afectados en Paysandú por "muy violento" temporal de lluvias esta madrugada, afirmó Olivera

"Fue un temporal de lluvia muy violento, ya que cayeron unos 140 milímetros en pocos minutos y generó problemas de todo tipo en la ciudad, con desbordes y situaciones complejas, en las que estamos trabajando para poder solucionarlas", dijo a El País el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, este domingo.

El temporal en Paysandú de lluvia y viento que afectó al departamento litoraleño esta madrugada dejó desbordes como el del arroyo Sacra, que atraviesa el sur de la ciudad, además de múltiples anegaciones en varios barrios de la capital sanducera.

El desborde del arroyo afectó el parque París-Londres, que fue donado por esa firma a la Intendencia de Paysandú y donde se realizará la misa oficial que ofrecerá el papa León XIV durante su visita al departamento en noviembre.

Según informó Olivera a El País, fueron algo más de 60 las personas afectadas por las intensas lluvias, lo que provocó algunos desplazamientos y determinó el realojo provisorio de algunas personas en carpas del Ejército Nacional, en las inmediaciones del mencionado parque, sobre la avenida Israel.

"Hay un poco más de 60 afectados y 14 evacuados, aunque las demás personas también tuvieron que salir, siendo autoevacuados. Cayó agua como loco, fue un temporal de lluvia muy violento entre la madrugada y las primeras horas de la mañana. Sobre todo por el desborde del arroyo Sacra", contó el intendente de Paysandú.

Señaló que, para atender la situación, habilitaron dependencias municipales y solicitaron carpas al Ejército para alojar a algunas personas. "Aunque hay otros que salieron momentáneamente hasta que bajen las aguas del (arroyo) Sacra, para regresar a sus casas y no se van muy lejos porque se quedan a cuidar", explicó el jerarca.

"Aunque hubo una vivienda muy precaria que, por las fuerzas de las aguas y el desborde del arroyo, se la llevó puesta el agua", narró el jefe comunal sanducero, al ilustrar lo sucedido.

Olivera destacó que, si bien antes había cientos de familias en ese lugar que podrían haberse visto afectadas por esta situación, ya no están allí porque fueron realojadas en viviendas nuevas otorgadas por el ministerio correspondiente.

Asimismo, el intendente subrayó que los trabajos de limpieza del arroyo Sacra que ha llevado adelante la comuna sanducera en los últimos tiempos permitieron una mejor canalización de las aguas y evitaron un daño mayor.

La situación, por el momento, está controlada y el Comité de Emergencia Departamental está trabajando en el tema, afirmó Olivera.