Sofía, de 9 años de edad, entró corriendo a las Termas del Daymán contenta y pronta para meterse en la piscina de niños a la entrada del parque, ante la mirada atenta de sus padres con los que recién habían llegado desde Montevideo.

Ambos sonrieron tímidos, entraron detrás de su hija y se colocaron las pulseras que indican que ya pagaron la entrada. Solamente dijeron a El País desde dónde habían viajado antes de perderse entre el gentío, que el viernes por la tarde hizo del parque municipal de Daymán, ubicado a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Salto, uno de los lugares más concurridos de todo el corredor termal.

Desde la Intendencia local indicaron a El País que el ritmo de las vacaciones de primavera "fue muy bueno", con niveles de ocupación "importantes". El parque de Daymán, cuya venta de entradas siempre es un indicador de la situación turística de la zona, superó el ingreso promedio de 800 entradas diarias y esta semana alcanzó la venta de unas 2.500 por jornada.

Los operadores turísticos también destacaron que la semana "fue buena" y que las expectativas indicaban que "iba a haber movimiento", dijo Andrea Dos Santos, gerente del parque termal Acuamanía que reabrió sus puertas después del tradicional cierre durante los meses de otoño e invierno.

“Joyita del norte”

Por su parte, el intendente de Salto, Carlos Albisu, recorrió los parques termales de Arapey -a 90 kilómetros al norte de Salto por la ruta 3- y las Termas del Daymán.

Consultado por El País destacó "el importante movimiento turístico" registrado durante la semana de vacaciones de primavera, con "buenos niveles de ocupación" y con "una variada propuesta de actividades durante toda la semana".

"Empezamos con el primer Festival de la Empanada que congregó a miles de personas en dos jornadas espectaculares, de las que participaron muchos pobladores del interior profundo del departamento”, dijo.

Primer Festival de la Empanada en Daymán. Foto: Gobierno de Salto en Facebook

Y añadió: “Además fue una oportunidad para la mejor muestra de la gastronomía criolla y del comercio, porque llegaron a venderse casi 30 mil empanadas, algo que no esperábamos. Ese fue el comienzo de una semana que dejó mucho para Salto".

En Termas del Arapey, en tanto, Albisu señaló que observó “mucha gente en el camping, en los hoteles, en los bungalows y en las piscinas”, destacando el trabajo que se viene desarrollando en el centro termal.

“Tenemos una gran tarea por delante en lo que queda de este período para poner a la altura de las circunstancias estas grandes termas, esta joyita del norte que fue alguna vez y que cada vez se arrima más a estar en el lugar que merece estar y ser de excelencia para el norte del país”, afirmó.