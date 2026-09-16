Vacaciones de primavera: actividades gratuitas para niños y jóvenes en el Espacio Modelo

Durante las vacaciones de primavera, el Espacio Modelo ofrecerá una programación especial con propuestas recreativas, culturales, artísticas y deportivas dirigidas principalmente a niños y jóvenes.

Las actividades se desarrollarán entre el lunes 21 y el domingo 27 de setiembre e incluirán opciones para distintas edades, desde bebés hasta adolescentes.

La agenda reúne espectáculos de circo, teatro, títeres, magia y música, además de talleres y actividades deportivas como skate, BMX, básquet, vóley, karate, taekwondo y ajedrez. Algunas propuestas requieren inscripción previa o tienen cupos limitados, mientras que otras son de acceso libre.

La entrada es gratuita y, además de las actividades programadas, el espacio cuenta con puntos de hidratación y permite el ingreso con mascotas bajo determinadas condiciones.

Familias de paseo en el Espacio Modelo, ex Mercado Modelo, parque publico techado en Montevideo, ND 20240224, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Programación completa:

Lunes 21 de setiembre:

10 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.

14.30 h - Circo Chukurruku. Todo público.

15 h - Taller Cocina Uruguay. Todo público.

16 h - Magia Matías Gómez. Todo público.

16:30 h - Taller Crea tu propio juguete. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.

18 h - Miniriders. 1 a 5 años.

19 h - Básquet inclusivo. Todo público.

Martes 22 de setiembre:

11 h Show Ovillo de grillos. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.

13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.

14:30 h - Títeres Aquí nomás. Todo público.

15 h - Taller Cocina Uruguay. Todo público.

15:30 h - Pista de skate. Todo público.

16 h - Circo Blum. Todo público.

16:30 h - Taller sensorial y de slime. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.

17:15 h - Escuela de básquet. 6 a 14 años.

17:30 h - Clase de karate. A partir de los 5 años.

17:30 h - Obra de teatro ¿Julieta que plantaste? de Susana Olaondo. Todo público.

19 h - Dodgeball. A partir de los 12 años.

Miércoles 23 de setiembre:

11 h - Show Ovillo de grillos. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.

13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.

14:30 h - Circo CodoaCodo. Todo público.

15:30 h - Pista de skate. Todo público.

15:45 h - Chiquilandia. Todo público.

16 h - Taller Miniartistas. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.

16:15 h - Taller Rincón creativo. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.

16.30 h - Show musical: Wakala. Todo público.

17:30 h - Taekwondo inclusivo. 6 a 16 años.

18 h - Miniriders. 1 a 5 años.

Jueves 24 de setiembre:

10 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.

14:30 h - Títeres Aquinomás. Todo público.

15:30 h - Pista de skate. Todo público.

15:30 h - Obra de teatro ¿A Guille quien lo cuida? Todo público.

16:30 h - Show de frutas planetas. Todo público.

17:15 h Show de burbujas taller itinerante EcoCirco Social. Todo público.

17:15 h - Escuela de básquet. 6 a 14 años.

Viernes 25 de setiembre:

11 h - Show El ovillo de lana. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.

13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.

14 h - Clase de tenis de mesa. 6 a 16 años.

14:30 h - Chiquilandia. Todo público.

15:30 h - Pista de skate. Todo público.

15:45 h - Taller Miniartistas. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.

16 h - Show Entremagias. Todo público.

17 h - Show musical Encanto al Alma. Todo público.

17:30 h - Clase de karate. A partir de los 5 años.

18 h - Miniriders. 1 a 5 años.

18:45 h - Escuela de skate. Nivel principiante. Todo público.

20 h - Escuela de skate. Nivel avanzado. Todo público.

Sábado 26 de setiembre:

10 h - Mini vóley. 6 a 12 años.

11 h - Show El ovillo de lana. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.

12 h - Formativo vóley. 13 a 18 años.

13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.

14:30 h - Show de burbujas EcoCirco Social. Todo público.

15:15 h - Circo Codoacodo. Todo público.

15:30 h - Pista de skate. Todo público.

16 h - Clase de ajedrez. Todo público.

16 h - Taller lúdico circense. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.

17:30 h - Show musical Letu Ruibal. Todo público.

18 h - Miniriders. 1 a 5 años.

Domingo 27 de setiembre: