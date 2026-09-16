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El País Bienestar Descanso Viajes y paseos

Vacaciones de primavera: actividades gratuitas para niños y jóvenes en el Espacio Modelo

Del lunes 21 al domingo 27 de setiembre, el Espacio Modelo tendrá una agenda especial por las vacaciones de primavera, con espectáculos, talleres y propuestas deportivas para distintas edades.

El País
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16/09/2026, 17:00
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Niños en el Espacio Modelo. Foto: IM
Niños en el Espacio Modelo. Foto: IM

Durante las vacaciones de primavera, el Espacio Modelo ofrecerá una programación especial con propuestas recreativas, culturales, artísticas y deportivas dirigidas principalmente a niños y jóvenes.

Las actividades se desarrollarán entre el lunes 21 y el domingo 27 de setiembre e incluirán opciones para distintas edades, desde bebés hasta adolescentes.

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La agenda reúne espectáculos de circo, teatro, títeres, magia y música, además de talleres y actividades deportivas como skate, BMX, básquet, vóley, karate, taekwondo y ajedrez. Algunas propuestas requieren inscripción previa o tienen cupos limitados, mientras que otras son de acceso libre.

La entrada es gratuita y, además de las actividades programadas, el espacio cuenta con puntos de hidratación y permite el ingreso con mascotas bajo determinadas condiciones.

Espacio Modelo
Familias de paseo en el Espacio Modelo, ex Mercado Modelo, parque publico techado en Montevideo, ND 20240224, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais
Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Programación completa:

Lunes 21 de setiembre:

  • 10 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
  • 14.30 h - Circo Chukurruku. Todo público.
  • 15 h - Taller Cocina Uruguay. Todo público.
  • 16 h - Magia Matías Gómez. Todo público.
  • 16:30 h - Taller Crea tu propio juguete. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
  • 18 h - Miniriders. 1 a 5 años.
  • 19 h - Básquet inclusivo. Todo público.

Martes 22 de setiembre:

  • 11 h Show Ovillo de grillos. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
  • 13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
  • 14:30 h - Títeres Aquí nomás. Todo público.
  • 15 h - Taller Cocina Uruguay. Todo público.
  • 15:30 h - Pista de skate. Todo público.
  • 16 h - Circo Blum. Todo público.
  • 16:30 h - Taller sensorial y de slime. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
  • 17:15 h - Escuela de básquet. 6 a 14 años.
  • 17:30 h - Clase de karate. A partir de los 5 años.
  • 17:30 h - Obra de teatro ¿Julieta que plantaste? de Susana Olaondo. Todo público.
  • 19 h - Dodgeball. A partir de los 12 años.

Miércoles 23 de setiembre:

  • 11 h - Show Ovillo de grillos. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
  • 13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
  • 14:30 h - Circo CodoaCodo. Todo público.
  • 15:30 h - Pista de skate. Todo público.
  • 15:45 h - Chiquilandia. Todo público.
  • 16 h - Taller Miniartistas. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
  • 16:15 h - Taller Rincón creativo. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
  • 16.30 h - Show musical: Wakala. Todo público.
  • 17:30 h - Taekwondo inclusivo. 6 a 16 años.
  • 18 h - Miniriders. 1 a 5 años.

Jueves 24 de setiembre:

  • 10 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
  • 14:30 h - Títeres Aquinomás. Todo público.
  • 15:30 h - Pista de skate. Todo público.
  • 15:30 h - Obra de teatro ¿A Guille quien lo cuida? Todo público.
  • 16:30 h - Show de frutas planetas. Todo público.
  • 17:15 h Show de burbujas taller itinerante EcoCirco Social. Todo público.
  • 17:15 h - Escuela de básquet. 6 a 14 años.

Viernes 25 de setiembre:

  • 11 h - Show El ovillo de lana. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
  • 13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
  • 14 h - Clase de tenis de mesa. 6 a 16 años.
  • 14:30 h - Chiquilandia. Todo público.
  • 15:30 h - Pista de skate. Todo público.
  • 15:45 h - Taller Miniartistas. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
  • 16 h - Show Entremagias. Todo público.
  • 17 h - Show musical Encanto al Alma. Todo público.
  • 17:30 h - Clase de karate. A partir de los 5 años.
  • 18 h - Miniriders. 1 a 5 años.
  • 18:45 h - Escuela de skate. Nivel principiante. Todo público.
  • 20 h - Escuela de skate. Nivel avanzado. Todo público.

Sábado 26 de setiembre:

  • 10 h - Mini vóley. 6 a 12 años.
  • 11 h - Show El ovillo de lana. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
  • 12 h - Formativo vóley. 13 a 18 años.
  • 13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
  • 14:30 h - Show de burbujas EcoCirco Social. Todo público.
  • 15:15 h - Circo Codoacodo. Todo público.
  • 15:30 h - Pista de skate. Todo público.
  • 16 h - Clase de ajedrez. Todo público.
  • 16 h - Taller lúdico circense. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
  • 17:30 h - Show musical Letu Ruibal. Todo público.
  • 18 h - Miniriders. 1 a 5 años.

Domingo 27 de setiembre:

  • 10 h Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
  • 10:30 h Escuela BMX. A partir de los 6 años.
  • 10:30 h Pista de skate. Todo público.

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