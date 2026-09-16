Vacaciones de primavera: actividades gratuitas para niños y jóvenes en el Espacio Modelo
Del lunes 21 al domingo 27 de setiembre, el Espacio Modelo tendrá una agenda especial por las vacaciones de primavera, con espectáculos, talleres y propuestas deportivas para distintas edades.
Durante las vacaciones de primavera, el Espacio Modelo ofrecerá una programación especial con propuestas recreativas, culturales, artísticas y deportivas dirigidas principalmente a niños y jóvenes.
Las actividades se desarrollarán entre el lunes 21 y el domingo 27 de setiembre e incluirán opciones para distintas edades, desde bebés hasta adolescentes.
La agenda reúne espectáculos de circo, teatro, títeres, magia y música, además de talleres y actividades deportivas como skate, BMX, básquet, vóley, karate, taekwondo y ajedrez. Algunas propuestas requieren inscripción previa o tienen cupos limitados, mientras que otras son de acceso libre.
La entrada es gratuita y, además de las actividades programadas, el espacio cuenta con puntos de hidratación y permite el ingreso con mascotas bajo determinadas condiciones.
Programación completa:
Lunes 21 de setiembre:
- 10 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
- 14.30 h - Circo Chukurruku. Todo público.
- 15 h - Taller Cocina Uruguay. Todo público.
- 16 h - Magia Matías Gómez. Todo público.
- 16:30 h - Taller Crea tu propio juguete. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
- 18 h - Miniriders. 1 a 5 años.
- 19 h - Básquet inclusivo. Todo público.
Martes 22 de setiembre:
- 11 h Show Ovillo de grillos. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
- 13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
- 14:30 h - Títeres Aquí nomás. Todo público.
- 15 h - Taller Cocina Uruguay. Todo público.
- 15:30 h - Pista de skate. Todo público.
- 16 h - Circo Blum. Todo público.
- 16:30 h - Taller sensorial y de slime. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
- 17:15 h - Escuela de básquet. 6 a 14 años.
- 17:30 h - Clase de karate. A partir de los 5 años.
- 17:30 h - Obra de teatro ¿Julieta que plantaste? de Susana Olaondo. Todo público.
- 19 h - Dodgeball. A partir de los 12 años.
Miércoles 23 de setiembre:
- 11 h - Show Ovillo de grillos. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
- 13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
- 14:30 h - Circo CodoaCodo. Todo público.
- 15:30 h - Pista de skate. Todo público.
- 15:45 h - Chiquilandia. Todo público.
- 16 h - Taller Miniartistas. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
- 16:15 h - Taller Rincón creativo. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
- 16.30 h - Show musical: Wakala. Todo público.
- 17:30 h - Taekwondo inclusivo. 6 a 16 años.
- 18 h - Miniriders. 1 a 5 años.
Jueves 24 de setiembre:
- 10 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
- 14:30 h - Títeres Aquinomás. Todo público.
- 15:30 h - Pista de skate. Todo público.
- 15:30 h - Obra de teatro ¿A Guille quien lo cuida? Todo público.
- 16:30 h - Show de frutas planetas. Todo público.
- 17:15 h Show de burbujas taller itinerante EcoCirco Social. Todo público.
- 17:15 h - Escuela de básquet. 6 a 14 años.
Viernes 25 de setiembre:
- 11 h - Show El ovillo de lana. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
- 13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
- 14 h - Clase de tenis de mesa. 6 a 16 años.
- 14:30 h - Chiquilandia. Todo público.
- 15:30 h - Pista de skate. Todo público.
- 15:45 h - Taller Miniartistas. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
- 16 h - Show Entremagias. Todo público.
- 17 h - Show musical Encanto al Alma. Todo público.
- 17:30 h - Clase de karate. A partir de los 5 años.
- 18 h - Miniriders. 1 a 5 años.
- 18:45 h - Escuela de skate. Nivel principiante. Todo público.
- 20 h - Escuela de skate. Nivel avanzado. Todo público.
Sábado 26 de setiembre:
- 10 h - Mini vóley. 6 a 12 años.
- 11 h - Show El ovillo de lana. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
- 12 h - Formativo vóley. 13 a 18 años.
- 13 h - Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
- 14:30 h - Show de burbujas EcoCirco Social. Todo público.
- 15:15 h - Circo Codoacodo. Todo público.
- 15:30 h - Pista de skate. Todo público.
- 16 h - Clase de ajedrez. Todo público.
- 16 h - Taller lúdico circense. 3 a 12 años. Cupos limitados por orden de llegada.
- 17:30 h - Show musical Letu Ruibal. Todo público.
- 18 h - Miniriders. 1 a 5 años.
Domingo 27 de setiembre:
- 10 h Espacio PIM. 0 a 3 años. Cupos limitados por agenda web.
- 10:30 h Escuela BMX. A partir de los 6 años.
- 10:30 h Pista de skate. Todo público.
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