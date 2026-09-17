Vacaciones de primavera en el Planetario: proyecciones, astronomía, telescopios y un concierto

Durante las vacaciones de primavera, el Planetario de Montevideo ofrecerá una programación especial que combina proyecciones inmersivas, recorridos guiados por el cielo, conferencias sobre astronomía, actividades para docentes, observaciones con telescopios y música.

La propuesta comenzará el sábado 19 de setiembre y continuará hasta el domingo 27, con actividades pensadas para distintos públicos.

Algunas requieren inscripción previa, mientras que otras tienen acceso libre o se realizan mediante reserva web. Todas las funciones del Planetario son gratuitas, con excepción del concierto A través del tiempo - Umbral, cuyas entradas se encuentran disponibles a través de Tickantel.

Sábado 19 de setiembre:

La programación comenzará a las 15:00 con Yo, Tierra, una película de inmersión digital que propone un recorrido por la formación del Sistema Solar, el desarrollo de la vida y el impacto de los seres humanos sobre el ambiente. La actividad está recomendada para mayores de 5 años.

A las 16:00 será el turno de Maravillas del cielo de invierno, una proyección guiada en vivo que recorre las constelaciones características de esta época, los planetas visibles y otros objetos del Cosmos. Está dirigida a mayores de 5 años.

A las 17:00 se podrá asistir a El Sol, nuestra estrella viviente, una propuesta sobre la estrella más cercana a la Tierra y su importancia como fuente de energía. El espectáculo fue producido por el European Southern Observatory y cuenta con traducción y doblaje realizados por el Planetario de Medellín – Parque Explora, Colombia. La edad sugerida es a partir de los 12 años.

A las 18:00 se proyectará Buitres: Nido de espinas.

El cierre de la jornada será a las 19:00 con Fauna silvestre infraganti, una conferencia de la bióloga Alexandra Cravino, de la mano de Uruguay Fototrampeo. La actividad cuenta con la colaboración del Planetario de Montevideo, el Parque Villa Dolores y la Facultad de Ciencias de la Udelar. Requiere inscripción previa.

Domingo 20 de setiembre:

El domingo se repetirán las propuestas de la tarde: a las 15:00, Yo, Tierra; a las 16:00, Maravillas del cielo de invierno; a las 17:00, El Sol, nuestra estrella viviente; y a las 18:00, Buitres: Nido de espinas.

Martes 22 de setiembre:

Ese día se desarrollará el evento Uruguay y Chile: bajo un mismo cielo, organizado por la Embajada de Chile en Uruguay, el Planetario de Montevideo y la Fundación Ciencia Joven.

A las 9:30, la astrónoma Carol Rojas ofrecerá la conferencia De Las Campanas al borde del Sistema Solar, un recorrido desde el Sol hasta los mundos más alejados del Sistema Solar para conocer sus principales características, comprender sus enormes distancias y abordar algunas de las preguntas que todavía se investigan. La edad sugerida es a partir de los 5 años y requiere inscripción previa.

A las 14:30 será el turno de El viaje de un fotón: cómo funcionan los telescopios, también a cargo de Carol Rojas. La charla seguirá el recorrido de la luz desde el cielo hasta los instrumentos científicos y explicará cómo los telescopios transforman esa luz en información sobre el Universo. Está dirigida a mayores de 12 años y requiere inscripción.

Miércoles 23 de setiembre:

Continúa el evento Uruguay y Chile: bajo un mismo cielo, con una propuesta especialmente dirigida a quienes trabajan en educación.

A las 9:30 se realizará Del cielo al aula: nuevas formas de enseñar astronomía, un taller-conversatorio a cargo de la astrónoma Carol Rojas. La actividad propone explorar diferentes maneras de enseñar astronomía mediante preguntas, modelos, simulaciones y recursos accesibles, con énfasis en comprender no solo qué sabemos, sino también cómo lo sabemos. Está dirigida a equipos docentes y formadores y requiere inscripción previa.

A las 19:00 habrá una observación guiada con telescopios en el Parque Villa Dolores, abierta a todo público y sin inscripción previa. La actividad estará condicionada por la situación atmosférica.

Jueves 24 de setiembre:

A las 19:30 se presentará A través del tiempo - Umbral, un concierto a cargo de Alfredo Changala y Matías Elíades, con ilustraciones de Soledad Voulgaris.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Tickantel.

Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de setiembre:

Durante los tres últimos días de la programación se repetirán cuatro propuestas.

A las 15:00 se podrá ver Yo, Tierra, la película de inmersión digital recomendada para mayores de 5 años.

A las 16:00 se presentará Aventuras de Primavera, una proyección guiada en vivo por los conferencistas del Planetario. La actividad propone recorrer el cielo primaveral, sus mitos y leyendas y los principales objetos astronómicos visibles durante la noche. Está recomendada para mayores de 5 años.

A las 17:00 será el turno de El Sol, nuestra estrella viviente, recomendada para mayores de 12 años.

Finalmente, a las 18:00 se proyectará Buitres: Nido de espinas.

Cómo reservar:

Todas las funciones del Planetario son gratuitas y las localidades se reservan exclusivamente por vía web. Las reservas se habilitan únicamente para la semana en curso.

Algunas actividades de la programación tienen sistemas de inscripción específicos, indicados en cada propuesta.