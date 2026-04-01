Termas del Daymán con capacidad colmada en una Semana de Turismo que además presenta altas temperaturas

Con más de 60 funcionarios trabajando en el mantenimiento de las piscinas y del parquizado del centro turístico, las Termas del Daymán se encuentran con capacidad colmada y esperan a más de 10.000 visitantes en toda la semana.

La Semana Santa o de Turismo, se trata de la temporada alta para el turismo termal del litoral uruguayo, donde visitantes de todo el país llegan cada día, con el fin de disfrutar de las bondades naturales que ofrecen los diferentes destinos como las termas salteñas de Arapey y Daymán así como también los parques privados y las termas sanduceras del Guaviyú.

Pero la temporada actual se está viviendo con temperaturas inusuales para la época, las cuales pasan los 35 grados en cada jornada cayendo a 20 grados en la noche, haciendo ideal estancia en la zona termal.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, dijo a El País: "Las 10.000 camas que tiene Salto contando Arapey, Daymán y la ciudad están prácticamente completas, donde los turistas pueden además de disfrutar los centros termales, poder deleitarse de muchos eventos que se realizan en diferentes lugares".

Albisu también señaló que hay una característica diferente en esta oportunidad con respecto al comportamiento de los turistas señalando que "antes muchos turistas venían el jueves y se quedaban hasta el sábado o el domingo, mientras que desde el pasado viernes la gente ya empezó a llegar y a quedarse toda la semana".

El jefe comunal también señaló que, solamente en Daymán, se está trabajando "a full" con entre 65 y 70 funcionarios municipales abocados a "tareas de limpieza permanente, mantenimiento del parque y de las piscinas".

Carlos Albisu, intendente de Salto. Foto: Intendencia de Salto.

Mientras que el encargado de Termas de Daymán, Walker Vargas, indicó que desde el fin de semana pasado "se registró un importante movimiento de visitantes, con una ocupación hotelera cercana al 90%, esperando alcanzar el 100% de ocupación a partir del jueves en toda la oferta de alojamiento del departamento de Salto".

Si bien no hay una cifra exacta, se estima que entre 10.000 y 12.000 personas podrían llegar a Termas del Daymán en el correr de toda la semana.

“Apuntamos a un turismo vinculado al bienestar, donde las personas vengan a relajarse, disfrutar de la naturaleza, alimentarse de forma saludable y aprovechar las propiedades de las piscinas”, explicó.

En cuanto a la agenda de actividades, el propio Albisu informó que desde el viernes habrá espectáculos en la zona, incluyendo presentaciones dentro del predio termal y con propuestas artísticas en la ciudad de Salto. Entre ellas, se destacan desfiles de escuelas de samba y además de una variada programación cultural en la zona portuaria de la ciudad, con artistas como Pecho e Fierro, Agarrate Catalina, Matías Valdez y Herederos.