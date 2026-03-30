MSP da por cerrados brotes de sarampión, pero se mantiene en alerta por viajes en Semana de Turismo

Autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) dieron por cerrados los dos brotes de sarampión vinculados a casos importados que circularon por el país desde finales de 2025, aunque se mantiene la alerta por el riesgo de nuevas transmisiones debido a la alta movilidad de personas que genera Semana de Turismo.

El cierre técnico de ambos casos se declara luego de pasados 42 días, equivalentes a dos períodos máximos de incubación de la enfermedad sin que se registren nuevos contagios asociados a las cadenas de transmisión original.

La directora de Epidemiología del MSP, Nataly Rodríguez, explicó a la agencia EFE que, pese a la resolución de ambos focos y la respuesta ciudadana para completar los esquemas de vacunación, el país mantiene una vigilancia intensa.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública. Foto: Ministerio de Salud Pública.

Además, advirtió que el aumento de flujo de viajeros por Semana de Turismo y la celebración de eventos como el Mundial representan una alta movilidad de personas y un riesgo para la llegada de nuevos casos importados, por lo que resulta vital sostener las coberturas de inmunización en el tiempo.

Ademas, explicó que la gestión de esta enfermedad representa un "desafío desde el punto de vista sanitario", debido a la compleja situación epidemiológica de la región.

El primer brote de sarampión, detectado a mediados de noviembre de 2025 en Rio Negro, afectó la localidad de San Javier y se extendió luego a la ciudad de Fray Bentos.

Se confirmaron un total de doce casos originados por el regreso de una familia desde Bolivia, un país con transmisión activa del virus. Todos los afectados evolucionaron favorablemente y solo un paciente requirió ser internado, dando por terminado el foco el pasado 14 de enero.

Por otro lado, el brote de Montevideo, que fue de una escala menor, se originó en enero de este año y afectó a dos personas del mismo núcleo familiar. El origen del contagio se asoció al ingreso de una ciudadana española que llegó desde Europa y se dio por finalizado en este mes de marzo.

La resolución de los brotes es resultado de la implementación de medidas de control y prevención, junto con una "destacable respuesta de la población" para asegurar altas coberturas de vacunación, según detalla el informe epidemiológico difundido por el MSP.

Pese a haber eliminado la circulación endémica del virus en 1999, Uruguay se encuentra en un escenario de riesgo elevado ante la llegada constante de casos importados, motivado por la reemergencia del sarampión en América y la reciente pérdida del estatus de región libre de transmisión endémica declarada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

EFE