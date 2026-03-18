Albisu propuso la creación de una Guardia Municipal y la iniciativa fue respaldada por la Policía de Salto

El intendente de Salto, Carlos Albisu, anunció este miércoles en Salto la creación de una Guardia Municipal, la cual apostará a "mejorar la convivencia en los espacios públicos". La misma tiene el visto bueno del jefe de Policía local, Ernesto Cossio, que participó de la reunión en la que el jefe comunal hizo el anuncio.

Según informaron desde la comuna este miércoles, el intendente hizo pública la medida en una reunión en la que estuvo el jefe de Policía de Salto, quien manifestó "su total disposición a acompañar el proceso y trabajar de manera coordinada" en esta propuesta.

En el encuentro también estuvieron presentes el secretario general de la comuna salteña, Walter Texeira Núñez, el director de Desarrollo Social de la Intendencia, Facundo Marziotte y el director departamental del Mides, Jorge Vaz Tourem.

Allí Albisu explicó que la propuesta surge "tras un proceso de análisis y trabajo sobre el uso y cuidado de los espacios públicos" del departamento, el cual hará foco en las plazas, las dos costaneras Norte y Sur y en los distintos puntos de la ciudad donde se busca "garantizar la libre circulación y mejorar la convivencia" de la población.

Carlos Albisu, intendente de Salto. Foto: Intendencia de Salto.

En ese sentido, señaló que la Guardia Municipal tendrá como cometido: “Cuidar nuestras plazas y a nuestra gente”. Además aseguró que la idea es "promover entornos seguros, ordenados y accesibles, con especial énfasis en generar espacios libres de humo y de consumo de alcohol, donde las familias puedan disfrutar con tranquilidad".

El intendente también indicó que la iniciativa "apunta a atender situaciones que hoy afectan la libre circulación, como la presencia de personas en semáforos o en la vía pública realizando actividades informales que, en algunos casos, pueden generar incomodidad o sensación de inseguridad en la población".

Desde el gobierno departamental afirmaron que las medidas forman "parte de un proceso de ordenamiento", donde el intendente Albisu vinculó la propuesta "con la modernización del sistema de estacionamiento tarifado" ya existente en el departamento, que avanzará hacia un modelo digital.

En ese marco, el jerarca explicó que "muchos de los actuales cuidacoches serán incorporados como facilitadores, cumpliendo un rol de apoyo a los usuarios en el uso de la nueva herramienta" y buscando así "promover su formalización".

Asimismo, el intendente remarcó que con esta iniciativa de la Guardia Municipal "buscará intervenir en aquellos casos donde se desarrollan actividades sin autorización, con el objetivo de brindar mayores garantías a los ciudadanos para estacionar con tranquilidad, sin presiones ni situaciones incómodas", regulando así la tarea que los mismos vienen desarrollando hasta el momento.

El jefe de Policía de Salto, Ernesto Cossio, valoró positivamente la iniciativa y destacó la importancia de que el gobierno departamental impulse este tipo de herramientas, subrayando que el trabajo conjunto entre las instituciones es "clave para mejorar la seguridad y la calidad de vida de la población".

Mientras que desde el gobierno de Salto se indicó que la Guardia Municipal tendrá un perfil "principalmente preventivo, educativo y disuasivo, complementándolo con la instalación de cámaras de videovigilancia, en el marco de una estrategia integral orientada a fortalecer la convivencia y el uso responsable del espacio público".