"Vivir con dignidad": la Marcha por la Diversidad copó el Centro con reclamos al Estado y consignas sociales

Este viernes se desarrollo en Montevideo la Marcha de la Diversidad, que congregó a miles de personas en un trayecto que tuvo su inicio sobre las 18:00 horas en la Plaza Cagancha, y que concluyó sobre las 20:30 en la Plaza 1° de Mayo frente al Palacio Legislativo.

En esta edición 2026, la consigna fue "Vivir con dignidad, existir con orgullo”. La marcha, organizada por múltiples colectivos sociales y apoyada por la Intendencia de Montevideo (IMM), tiene como objetivo apoyar las actividades organizadas por colectivos LGBTIQ+ de Montevideo durante el Mes de la Diversidad.

Entre algunas de las organizaciones que integran la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad 2026 se encuentran el colectivo Ovejas Negras, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), así como el departamento de Jóvenes del Pit-Cnt y Uruguay Intersex.

Ya en la Plaza 1° de Mayo, se leyó una proclama en la que reclamaron al Estado y a la sociedad "vivir con dignidad". Además, dedicaron la marcha Luis Magallanes (Dulce Polly), una de las drag queens más populares y reconocidas del país. "Hoy marchamos con su risa, con sus pelucas y con su coraje", dijeron en la proclama.

Marcha por la Diversidad 2026. Foto: Estefanía Leal/El País.

Reclamos al Estado: Ley Trans, empleo y políticas de vivienda

"Somos quienes sostenemos la vida todos los días, muchas veces sin ningún derecho asegurado: en las casas, en las ferias, en la calle y en las ollas populares". En ese sentido, pidieron un impuesto "del 1% al 1% más rico".

En otro orden, reclamaron "condiciones materiales" para "poder vivir dignamente". "No pedimos privilegios, pedimos lo que necesita cualquier persona para vivir", subrayaron.

Asimismo, resaltaron que "hace ocho años" que esperan "la real aplicación de la Ley Integral para Personas Trans". Además, reclaman el cumplimiento efectivo del cupo laboral para personas trans. "No aceptamos que la burocracia sea siempre una excusa para que no ocupemos los lugares que no corresponden", indica la proclama.

Marcha por la Diversidad 2026. Foto: Estefanía Leal/El País.

En cuanto a las trabajadoras sexuales, en la proclama se exigió "protección frente a la violencia". En ese sentido, solicitan que ese rubro "se aborde desde el Ministerio de Trabajo y no desde el Ministerio del Interior".

En materia de vivienda, aseguran acompañar "la lucha de las personas en situación de calle". "Un Estado que no prioriza la vida traiciona a su pueblo", señalaron.

Marcha por la Diversidad 2026. Foto: Estefanía Leal/El País.

Advertencia por los discursos de odio

En relación a los discursos de odio, desde la Coordinadora consideran que estos "avanzan por el mundo" y promueven "agendas antiderechos". "El fascismo sigue ganando espacios. Lo vivimos en las calles, en las redes, en los discursos públicos, en las instituciones. Lo vivimos cuando nuestras identidades son cuestionadas, ridiculizadas y negadas", subrayan.

"Esta marcha es un grito, pero también es un encuentro. Es fiesta, es alegría, es abrazo. Porque si algo aprendimos de Dulce Polly y de todas las que vinieron antes es que el orgullo no se pide: se vive. Y mientras exista una sola persona a la que se le niegue un derecho por ser quien es, vamos a seguir tomando las calles", concluyó la proclama.