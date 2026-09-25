Cuándo es la Marcha de la Diversidad 2026: horarios, actividades y cortes en Montevideo

Bajo el lema “Vivir con dignidad, existir con orgullo”, este viernes 25 de setiembre de 2026 se realizará una nueva Marcha de la Diversidad en Uruguay.

La concentración está prevista para comenzar a las 18:00 horas, en la plaza Libertad, también conocida como plaza Cagancha, en la avenida 18 de Julio. Según marca la Intendencia de Montevideo (IMM), el recorrido se dirigirá hasta la plaza plaza 1º de Mayo.

Esta marcha, organizada por múltiples colectivos sociales y apoyada por la intendencia capitalina, tiene como objetivo apoyar las actividades organizadas por colectivos LGBTIQ+ de Montevideo durante el Mes de la Diversidad.

Grupo de personas durante la Marcha de la Diversidad. Foto: Matías Rocha/Archivo El País.

Cómo se desarrollará la Marcha de la Diversidad 2026 en Uruguay

Según lo informado por la comuna capitalina, la concentración está convocada para las 18:00 horas de este viernes 25 en la plaza Cagancha.

Desde allí, pero a partir de las 19:00 horas, marcharán por un camino previsto que abarcará la avenida Rondeau, para luego tomar avenida Libertador con dirección hacia la plaza 1° de Mayo, justo enfrente del Palacio Legislativo.

Grupo de personas durante la Marcha de la Diversidad 2023. Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País

Además, la IMM informa que desde las 10:00 horas, en la plaza Cagancha, existirán puestos de emprendedores locales y artesanales; mientras que desde las 14:00 habrá música en vivo, intervenciones artísticas, DJ 's, y teatro, entre otras cosas.

No obstante, también existirán stands especializados para realizar testeos rápidos de VIH y otras ITS, según detalla la comuna. A su vez, también será posible vacunarse contra la hepatitis A, B y C, además del HPV. Por último, también se desarrollarán talleres sobre salud integral, con perspectiva en la diversidad sexual.

Qué cortes y desvíos en el tránsito habrá por la Marcha de la Diversidad 2026

La comuna capitalina informó que los cortes y desvíos en el tránsito, han comenzado desde las 22:00 horas del jueves 24. Detallando que estarán enfocados desde la plaza Cagancha hasta la plaza 1º de Mayo, generando un corte en la avenida 18 de Julio para todo tipo de vehículos, incluyendo el transporte público, a partir de las 17:30 horas de este viernes.

Personas dentro del transporte público en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

En lo que respecta al transporte público, líneas que habitualmente transitan por estas calles sufrirán desvíos que comenzarán desde las 18:00 horas del viernes 25 de setiembre hasta las 02:00 de la madrugada del sábado 26.

El comunicado presentado por la IMM recomienda a los usuarios consultar los desvíos específicos de cada línea y considerar rutas alternativas para sus viajes.