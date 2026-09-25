"Fin de semana sin problemas" o lluvias copiosas: el mapa del tiempo expone dos realidades en Uruguay

El pronóstico del tiempo en Uruguay marca dos situaciones muy distintas según la zona del país que se tome como referencia: en el norte se esperan temperaturas de hasta 30°C mientras que en Montevideo no se prevén más de 23°, pero además en el norte se anuncian al menos cuatro días continuos de lluvias, al tiempo que en la capital no se aguardan precipitaciones importantes al menos hasta el lunes.

El pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana un viernes con 13° de mínima y 23° de máxima, con baja probabilidad de precipitaciones pero bastante nubosidad. El sábado habrá 11° de mínima y 19° de máxima, sin lluvias y con intervalos de nuboso a algo nuboso. El domingo se esperan entre 10° y 22°, con probable formación de precipitaciones y tormentas pero de menor importancia. La alta probabilidad de lluvias aparece el lunes, cuando la temperatura oscilará entre 15° y 21°, y se mantiene el martes, con 14° y 19°. Ya el miércoles no lloverá pero bajará la temperatura a 11° y 16°.

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Máximas de 30°C y tormentas: el escenario para el norte

En cambio en otras zonas como el noroeste se prevén 30° de máxima este viernes, con posible formación de tormentas aisladas. La probabilidad de lluvias aumenta el sábado, cuando habrá tormentas y rachas de viento fuerte, con 29° de máxima. El domingo seguirán las precipitaciones y tormentas con 26° y las chances de lluvias y tormentas se mantienen altas para el lunes con 27°. También hay alta probabilidad de lluvias el martes, con 26°.

En el noreste la temperatura será levemente más baja que en el noroeste pero también se esperan lluvias todos los días desde el sábado hasta el martes inclusive, con probabilidad de tormentas. Tampoco se descartan algunas inclemencias este viernes de tarde, pero son menos probables.

La visión de los meteorólogos: qué marcan los pronósticos de Bidegain y Ramis

El meteorólogo Mario Bidegain compartió un pronóstico del modelo GFS que indica que las lluvias comenzarán por el norte el sábado. Allí serán abundantes hasta el martes, con acumulados de entre 100 y 130 milímetros. En Montevideo recién empezarán el lunes y serán más leves, de entre 20 y 30 milímetros. Sin embargo, en todo el país se esperan precipitaciones de variada intensidad en los próximos días.

#Lluvias acumuladas (mm), según #GFS, desde VIE25set a VIE02oct. Aporte aire húmedo y pasaje de depresión provocará importantes lluvias sobre N #Uruguay y Sur #Brasil con máximos de 100 a 130 mm. #CABA y #Montevideo 20 a 30 mm. pic.twitter.com/Ly7ZPp8YQq — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 25, 2026

Para graficar la situación en el norte eligió un pronóstico de Meteoblue para Rivera que indica temperaturas máximas de 28° durante viernes y sábado y un descenso a partir del domingo, dando inicio a una "semana muy inestable con lluvias copiosas".

#Pronóstico del tiempo para Rivera (#Uruguay) de VIE25 a DOM27 setiembre, según #GFS. Temperaturas máximas para Vie25 y Sab26 de 28°C. DOM27 comienza semana muy inestable con lluvias copiosas, se esperan 120 mm acumulados hasta JUE01 octubre. pic.twitter.com/dpc1OGYAIF — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 25, 2026

Por su parte el meteorólogo Guillermo Ramis dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que en Montevideo se espera un "fin de semana sin problemas" con máximas de 19° tanto el sábado como el domingo.

En cuanto a precipitaciones, advirtió que para el lunes se pronostica "algún chaparrón" y que el martes sí habrá "tormenta con lluvia".