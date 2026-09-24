El pronóstico para el viernes 25 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones y viento del noroeste al oeste de 20 a 40 km/h.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 25 de setiembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una amplitud térmica nacional marcada, con una mínima de 9°C y una máxima de 30°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo algo nuboso a nuboso y viento del sector norte de 20 a 40 km/h; hacia la tarde/noche predominará la nubosidad con períodos de cielo algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, además de probable formación de tormentas aisladas, con viento del noroeste al sector este de 10 a 20 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 30°C.
Para el noreste, la mañana tendrá cielo nuboso con intervalos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, acompañado por viento del noroeste de 10 a 30 km/h; en la tarde/noche continuarán condiciones similares, con probabilidad de tormentas aisladas y viento del noroeste al sector este de 10 a 20 km/h, además de períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 28°C.
En el suroeste, la mañana se presentará nubosa con períodos de cielo algo nuboso, viento del noroeste al oeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; durante la tarde/noche se mantendrá la nubosidad variable, con neblinas y viento del sector oeste al sureste de 10 a 30 km/h, junto con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 27°C.
En el centro-sur, el tiempo comenzará con cielo nuboso, intervalos de algo nuboso, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, con viento del noroeste al oeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; hacia la tarde/noche seguirán las nubes con períodos de cielo algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, mientras el viento rotará del oeste al sureste y sur de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 26°C.
Este y área metropolitana
En el este, la mañana estará nubosa con períodos de cielo algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, además de baja probabilidad de precipitaciones, con viento del noroeste y oeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras; para la tarde/noche se prevé cielo nuboso a cubierto con intervalos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, junto con probables precipitaciones y tormentas, y viento del noroeste de 10 a 30 km/h que rotará al sector sur de 5 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 9°C a 26°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones, con viento del noroeste de 20 a 40 km/h; durante la tarde/noche continuará la nubosidad variable, con neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones y tormentas, mientras el viento irá del noroeste al suroeste y sur de 10 a 40 km/h. Las temperaturas irán de 14°C a 19°C.
En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones y viento del noroeste al oeste de 20 a 40 km/h; hacia la tarde/noche persistirá la nubosidad variable, con neblinas y bancos de niebla, y viento del sector oeste de 10 a 40 km/h que pasará a variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 24°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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