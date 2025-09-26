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Noticias de Marcha de la Diversidad en El País Uruguay

Marcha por la Diversidad 2026.

"Vivir con dignidad": la Marcha por la Diversidad copó el Centro con reclamos al Estado y consignas sociales

Marcha de la Diversidad

Cuándo es la Marcha de la Diversidad 2026: horarios, actividades y cortes en Montevideo

Patricia Madrid en "Puesta a Punto"

Salieron al aire por la Marcha de la Diversidad y Patricia Madrid los destrozó: "Les falta..."

Marcha por la Diversidad por Av. Libertador

En la Marcha por la Diversidad 2025 dicen que el Presupuesto Nacional "indigna"

Miles participaron de la Marcha de la Diversidad.

Cuándo es la Marcha por la Diversidad 2025, cuál es el recorrido y la consigna para esta edición

Un camión se encuentra en el medio de cientos de personas con banderas y carteles durante la marcha por la diversidad 2024.

Ómnibus desviarán sus recorridos este viernes por la celebración de la Marcha de la Diversidad 2025

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La cadena minorista Target acaba con sus políticas de diversidad, siguiendo la "onda Trump"

Un camión se encuentra en el medio de cientos de personas con banderas y carteles durante la marcha por la diversidad 2024.

"Hasta que los derechos sean hechos": se celebró la Marcha por la Diversidad en Montevideo

Marcha por la Diversidad en Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto (Archivo)

Marcha por la Diversidad 2024: cuándo es, cuál es el recorrido y la consigna para esta edición

Paola Dalto

Paola Dalto dibujó su propio camino, fue pionera en Uruguay y no suelta la mano de una comunidad que vio crecer

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