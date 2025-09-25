Ómnibus desviarán sus recorridos este viernes por la celebración de la Marcha de la Diversidad 2025

Redacción El País

En el marco del "Mes de la Diversidad", este viernes tendrá lugar la Marcha por la Diversidad 2025, una manifestación multitudinaria que, como tal, afectará el tránsito en la capital del país.

La marcha comenzará en la Plaza Cagancha a las 18:30 horas. Irá hacia el norte por la Av. Gral. Rondeau hasta tomar la Av. del Libertador. Continuará por dicha avenida, rodeará por el este al Palacio Legislativo y finalizará en la Plaza 1° de Mayo, según informó días atrás la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad.

La consigna de la manifestación para este año es "Si hay derechos, que se note. Sepan cumplir!".

El viernes 26/9 marchamos!



Si hay derechos, que se note. Sepan cumplir!



📆 viernes 26/9 a las 18:30hs

📍desde Plaza Libertad hasta Plaza 1º de Mayo



🌈 Actividades previas:

📆 25 y 26 de setiembre desde las 10hs en Plaza Libertad! pic.twitter.com/L15gbsZ8RZ — Marcha Diversidad UY 🏳️‍🌈 (@MarchaDivUY) September 16, 2025

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que acompañará la marcha "con el apoyo logístico en materia de tránsito, limpieza, salud y seguridad".

Habrá una carpa de achique, punto violeta, puntos de hidratación y puestos de información sobre salud vinculada a la diversidad sexual, y cuidados en torno al consumo de drogas.

Las celebraciones comienzan este viernes en la llamada "previa de la marcha" en Plaza Cagancha, con puestos de venta de artesanías y emprendimientos locales y espectáculos musicales entre las 18:00 y las 22:00 horas.

Desvíos de tránsito

La comuna detalló que las siguientes líneas desviarán su recorrido:



17, 128, 137, 370, 409, G

Hacia el centro: Avda. Agraciada, Marmarajá, Martín García, Arenal Grande.

Hacia afuera: F. Crespo, Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, Avda. Agraciada a ruta.



522

Hacia el centro: Avda. Agraciada, Paraguay, Cerro Largo – Julio Herrera y Obes – San José, A. Lanza.

Hacia Afuera: Yaguarón, Lima, F. Crespo, Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, Avda. Agraciada a ruta.



524

Hacia el Centro: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Uruguay a ruta.

Hacia Tres Ombúes: Mercedes, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.



147, 148, 150, 156, 157, 158, 396

Hacia el centro: San Martín, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes, Uruguay.

Hacia afuera: Mercedes, J. Herrera y Obes – San José – Ejido – Mercedes a sus rutas

*Zona Palacio Legislativo: Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín.



149, 151

Hacia centro: San Martín, Isidoro de María, Arenal Grande, Lima, Yaguarón.

Hacia afuera: Ejido, Miguelete, Hno. Damasceno, Yaguarón, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Basán, Isidoro de Maria, San Martín a ruta.



169, 175, 505

Hacia centro: Gral. Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Av. Uruguay.

169 Hacia afuera: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.

175, 505 Hacia afuera: Mercedes, J. H. y Obes, San José, Ejido, Mercedes/F. Crespo, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Bazán, Isidoro de María, Gral. Flores.



187 y 188

Hacia Palacio de la Luz: Gral. Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay.

Hacia afuera: Gral. Caraballo, Av. Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.



402

Hacia Aduana: Nueva Palmira, Lenguas, Pardo Bazán, Isidoro de María, Arequita, Martín García, Gral. Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes.

Hacia Malvín: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Arenal Grande, Hocquart.



538

Pza. España: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Soriano a ruta.

Buceo: San José, Ferreira Aldunate, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.



427, 494, 495, 582

Hacia el centro: Av. Agraciada, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, San José.

Hacia afuera: Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate/Río Branco, Galicia, Rondeau.



Líneas suburbanas por Paysandú/Galicia: Julio H. y Obes, San José, Ejido, Paysandú a ruta.

Líneas suburbanas por Av. Uruguay: Av. Uruguay, Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate (147 y 148), Andes (suburbanas), Av. Uruguay a ruta.

Líneas por Av. 18 de Julio/Colonia al Centro: Av. 18 de Julio, Pablo De María/Fernández Crespo, Colonia, E. Acevedo, Guayabos, Martínez Trueba, Soriano/Canelones, Ferreira Aldunate, 18 de Julio a ruta.

Líneas por Av. 18 de Julio hacia afuera: Liniers, San José, Ejido a ruta.