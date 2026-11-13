León XIV celebró una misa ante 500 mil fieles en Chiclayo, su "querida" ciudad de Perú

"¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes". Así comenzó su homilía el papa Leon XIV, en la misa de este viernes ante unas 500.000 personas.

El sumo pontífice llegó a su "querida" ciudad del norte de Perú, donde fue obispo por cerca de casi nueve años y que lo recibió con un fuerte fervor popular, en la etapa más esperada de su intensa gira suramericana.

"Bienvenido a casa", expresaron los afiches en el centro histórico de esta ciudad costera de 600.000 habitantes, donde su imagen es omnipresente. En la plaza principal, cerca de la catedral, unas letras doradas presentaron a Chiclayo como la "ciudad del papa León XIV".

Tras su cariñoso saludo, Leon XIV añadió: "Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal", les dijo el papa en el desierto de las Pampas de Pimentel, donde muchos pasaron la noche y aguantaron ante un sol abrasador.

León XIV entre la multitud en Pampas de Pimentel, Chiclayo, Perú, el 13 de noviembre de 2026. TIZIANA FABI/AFP fotos

Al pueblo chiclayano también agradeció "por su cariño, el apoyo y sus oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando", en referencia a su operación por un cáncer de pulmón de la que se cumple justo hoy un mes.

En su homilía, León XIV habló de cómo tienen que ser los misioneros del siglo XXI e indicó la necesidad de "un testimonio de una vida auténticamente cristiana y coherente".

"La trasmisión alegre y vivificante del mensaje de salvación comporta, por nuestra parte, una actitud de humildad y solicitud, un respeto profundo a la conciencia y la libertad de cada persona", dijo en esta explanada.

León XIV en Pampas de Pimentel, Chiclayo, Perú, el 13 de noviembre de 2026. TIZIANA FABI/AFP fotos

El pontífice invitó sobre todo a las familias cristianas a seguir evangelizando porque "constituyen el núcleo misionero, porque como "pequeñas Iglesias domésticas", llevan a sus miembros a participar activamente en la vida de las comunidades locales, de gran comunidad de la Iglesia universal y de toda la sociedad".

Lamentó que la transmisión de la fe "en algunas regiones del mundo se ha interrumpido casi por completo" y que esta situación exige a la Iglesia "asumir nuevos desafíos, como la indiferencia religiosa, el materialismo o el egoísmo, que dictan decisiones cotidianas".

Por ello, el papa rogó que los católicos salgan al mundo "para contagiar a los demás con la alegría que nace del encuentro con el Señor resucitado y hacerla presente en el seno de nuestras familias; en nuestros entornos de trabajo, con el buen desempeño de nuestra labor profesional; en el ámbito público, desafiando a la tentación de relegar la fe a la esfera individual".

Misa de León XIV en Chiclayo, Perú, el 13 de noviembre de 2026. ERNESTO BENAVIDES/AFP fotos

"Queridos hermanos y hermanas: el mundo nos espera y la misión está en sus inicios", se despidió el papa. León XIV, quien adoptó la nacionalidad peruana en 2015, también se reencontrará este viernes con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales de Chiclayo.

El pontífice visitará, además, la iglesia San Óscar Arnulfo Romero, en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, para cuya construcción intercedió al conseguir fondos de benefactores estadounidenses, y visitará la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde se reunirá con la comunidad universitaria de la ciudad.

EFE