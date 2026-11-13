Joven le lanzó un rosario al papa León XIV en Lima y la reacción del sumo pontífice se hizo viral

Una joven peruana protagonizó un momento que se hizo viral durante la vigilia juvenil con el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima el pasado jueves 12 de noviembre. El sumo pontífice estaba saludando a los fieles a bordo del papamóvil cuando la chica le lanzó un rosario, que el papa atrapó en el aire.

León XIV tuvo el rosario unos segundos en las manos y luego se lo devolvió de la misma manera. La chica lo atrapó y gritó, agarrando de las manos a otra joven que estaba al lado de ella.

Se calcula que a la vigilia asistieron unos 60.000 jóvenes de entre 16 y 35 años. Las entradas, que quedaron disponibles el lunes, se agotaron en menos de una hora.

Acoso escolar, pérdidas familiares y la fe: los testimonios de tres jóvenes peruanos

Durante la vigilia asistió a un espectáculo teatral y escuchó los testimonios de tres jóvenes: Joao Meza, joven bailarín de 18 años, quien compartió su experiencia de soledad, acoso escolar y distanciamiento familiar, así como sus dudas sobre Dios y explicó cómo la danza y las tradiciones culturales peruanas le permitieron reencontrarse con la fe y preguntó cómo ayudar a los jóvenes a acercarse a Dios a través de sus talentos, amistades y cultura.

Papa León XIV durante vigilia juvenil en Estadio de Lima. Foto: Agencia EFE.

Mientras que Emily Milagros, responsable de la Pastoral Juvenil, relató su regreso a la Iglesia después de un periodo de alejamiento y las pérdidas familiares y personales que la llevaron a atravesar una profunda crisis y planteó cómo aprender a dejarse acompañar y cuidar por la comunidad mientras se acompaña a otros jóvenes.

Papa León XIV saluda a fieles previo a la vigilia de oración con jóvenes y universitarios. Foto: Aldair Mejía/EFE.

Luzbinda Ramos, religiosa ursulina, contó cómo la muerte de su madre y una etapa de depresión la alejaron de Dios, hasta que una experiencia vocacional cambió su vida y preguntó qué mensaje transmitiría el papa a los jóvenes que sienten que sus vidas están rotas o que no tienen nada que ofrecer a Dios, para ayudarles a perder el miedo y descubrir su vocación.

Ante estos testimonios, el papa les dijo que nadie piense que "ha cometido demasiados errores o que ya es tarde para comenzar de nuevo".

Con información de EFE