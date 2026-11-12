¿Qué dejó el paso del papa León XIV por Uruguay? Diego Delgrossi y otros tres famosos comparten su mirada

El paso del papa León XIV por Uruguay dejó repercusiones que fueron más allá de la comunidad católica y abrió distintas reflexiones sobre su mensaje, el papel de la Iglesia y el significado de recibir a una figura de relevancia mundial. Sábado Show consultó a cuatro figuras de los medios para conocer cómo vivieron este acontecimiento y qué balance hacen de su visita al país.

Estas fueron las respuestas del comunicador Gustavo Vaneskahian, la conductora Catalina Ferrand, el humorista Diego Delgrossi y el mago Daniel K.

Gustavo Vaneskahian - periodista

Gustavo Vaneskahian.

Para quienes somos cristianos, pero no nos definimos católicos o evangélicos, e inclusive para los que son agnósticos o ateos, llegó con un mismo mensaje. Atrajo la atención con el monumento a Artigas, tal como lo hizo Pablo en La Biblia cuando visitó el Areópago, hablando del “Dios no conocido”. Pinceló un cristianismo práctico que se basa en el otro y no en uno mismo, mediante la solidaridad, respeto, ayuda y nueva vida que Jesús da a quien lo acepta como salvador. Impactó al decir que ser pequeño no simboliza insignificancia y que la dignidad de cada persona no debe ganarse ni ser demostrada.

Catalina Ferrand - conductora

Catalina Ferrand. Foto: Leonardo Mainé. Vestuario: Mango y Magma. Make up: Lu Penni Peinado: Fer Barreto Agradecimientos: Amor Mio y De la Vega, Clínicas Anellia Kutscher y San Lucar

Fue una emoción indescriptible, histórico para nuestro pequeño país. Que haya elegido este destino en Sudamérica para encabezar su primer viaje apostólico es un orgullo para Uruguay, un país laico con convicciones democráticas muy arraigadas y contundentes. Para los creyentes, agnósticos o ateos, fue un fenómeno social que no debemos tomar a la ligera. Mi educación cristiana y mi fe inquebrantable como bandera hicieron de un evento así un momento mágico y memorable, aún teniendo distancia con muchos paradigmas y principios de la Iglesia.

Diego Delgrossi - actor

Nota a Diego Delgrossi, comediante, actor, profesor y politico uruguayo, en su domicilio en Montevideo, ND 20230329, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Fue un gran placer darle la bienvenida y que pudiera expresarse como deseaba, transmitiendo un mensaje de cordialidad y dejando clara la posición de la Iglesia sobre algunos temas, que pueden diferir de la agenda de nuestro país. Y eso es lo valioso de una república como Uruguay, un país laico que reconoce a la Iglesia Católica y que le da la bienvenida al Papa. Nos llevamos la grata sorpresa de encontrarnos con un Papa tremendamente humano y pacifista. Dejó un recuerdo que permanecerá por siempre.

Daniel K - mago

El mago Daniel K. Foto: Darwin Borrelli

A nivel personal, me dejó una invitación a reafirmar mi fe, a confiar más y que, incluso en los momentos difíciles, siempre hay motivos para tener esperanza. Como uruguayo, me conmovió ver a miles de personas unidas por su mensaje de amor, paz y alegría, más allá de sus creencias. Muchos amigos, no creyentes o de otras religiones, me escribieron para contarme lo que esta visita también había despertado en ellos. Eso demuestra que su mensaje estaba dirigido a todos. Y para la Iglesia uruguaya creo que fue un impulso enorme. Ver tantas familias, tantos jóvenes y tantas personas reunidas con entusiasmo nos confirma que hay una comunidad viva y con fuerza.