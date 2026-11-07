"Un orgullo" y "un honor": Sara Perrone y otros tres famosos opinan de la visita del papa León XIV a Uruguay

La llegada del papa León XIV a Uruguay es un acontecimiento que generó expectativa y puso en primer plano el vínculo del país con la Iglesia católica. Sábado Show consultó a cuatro figuras para conocer cómo reciben esta noticia, qué significado le atribuyen a una eventual visita papal y qué esperan de su paso por el país.

Estas fueron las respuestas de la conductora Sara Perrone, la comunicadora Noelia Franco, el deportista y director ejecutivo de Cireneos Jimmy Mc Cubbin y el cantante Diego Coronel.

Sara Perrone - conductora

Me parece genial que el papa haya elegido Uruguay como primer destino en América. Es divina toda la movida que provocó: la forma de unirse y trabajar de tantas organizaciones y voluntarios. Esto es un empujón para la visibilidad de la Iglesia Católica en Uruguay y del trabajo que hace, que es mucho y muy valioso. Personalmente me encanta tener la oportunidad de ir a verlo y escucharlo. Es un referente para millones de personas en el mundo y es un honor que esté con nosotros y podamos verlo de cerca.

Noelia Franco - comunicadora

DARWIN HUGO BORRELLI

Como cristiana, siento que la llegada de León XIV reafirma la imagen internacional de tierra de paz y de encuentro que tiene nuestro país. Es más que la llegada del líder de la Iglesia Católica, es una señal de cómo nos ven en el mundo. Estoy orgullosa de cómo nuestro país se está preparando para recibirlo, con el profesionalismo de cada detalle y de un montón de gente, autoridades y ciudadanos que capaz no son católicos, pero respetan y mucho. Está bueno que el Santo Padre pueda hacer lo que no pudo hacer Francisco y siento que nos halaga como pueblo que elija ir a Florida, donde está la Virgen de los Treinta y Tres.

Jimmy Mc Cubbin - deportista

Jimmy Mc Cubbin

Que venga el papa a Uruguay es una oportunidad enorme para que le hable a todos los uruguayos, católicos y no católicos, y pueda brindar un mensaje de fe, esperanza y alegría. En un mundo y un país en el que muchas veces falta esto, por unos días el Papa va a ser la noticia y todos van a escuchar su mensaje. Como uruguayo, ademas, es un orgullo que el papa haya elegido nuestro país como el primero en el que va a dar una misa en todo Latinoamérica.

Diego Coronel - cantante

Diego Coronel. Foto: Difusión

Como cantante uruguayo, tener el honor de cantar ante el papa León XIV representa uno de los momentos más importantes de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Es una oportunidad de una magnitud enorme, que trasciende lo artístico y que llevaré siempre conmigo. La llegada de un Papa a Uruguay simboliza un acontecimiento histórico, un mensaje de fe, esperanza, unión y paz que convoca a toda una sociedad. Ser parte de este momento a través de mi voz es un privilegio y una responsabilidad que recibo con profunda emoción y gratitud.