El papa León XIV llegó a Uruguay: seguí en vivo el camino desde el Aeropuerto hasta la Plaza Independencia
El sumo pontífice llegó al Aeropuerto de Carrasco cerca de las 16:30. Tras un recibimiento oficial va rumbo a la Plaza Independencia, donde tendrá un encuentro con autoridades. ¿Por dónde va el papa?
El papa León XIV llegó este viernes 6 de noviembre al Aeropuerto de Carrasco para comenzar una estadía de tres días en Uruguay, que lo llevará a recorrer los departamentos de Montevideo, Florida, Paysandú y Canelones. El líder de la Iglesia Católica ya se encuentra sobre espacio aéreo nacional.
El sumo pontífice tocó tierra sobre las 16:20 y, tras una bienvenida oficial del presidente de la República, Yamandú Orsi, comenzará a trasladarse a la Plaza Independencia. El viaje hará por la rambla de Montevideo, desde Carrasco hasta Kibón, donde se encontrará con un grupo de cientos de católicos.
Allí es posible que se suba por primera vez al “papamóvil” nacional, que fue ensamblado localmente por la empresa Nordex, y que lleva la chapa vaticana S.C.V. 1.
Desde allí iniciará un recorrido que lo llevará a detenerse brevemente por el Parque Mandela, donde también se aguarda que lo espere una multitud. Allí, según supo El País, le entregarán varios obsequios, entre ellos una imagen de la virgen de los Treinta y Tres y una camiseta de la Selección Uruguaya de Fútbol.
Avanzando por la rambla, subiendo por Paraguay y llegando a 18 de Julio, el papa arribará a la Plaza Independencia para mantener un encuentro con autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
¿Cómo es el cronograma del papa León XIV este viernes?
- 16:30: León XIV arriba al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tiene la bienvenida oficial en pista.
- 17:30: se traslada para la ceremonia de bienvenida oficial en la Plaza Independencia de Montevideo.
- 17:45: tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia, donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso.
- 18:15: visitará al presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado.
- 19:00: se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.
- 19:05: se continuará con la celebración de las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.
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