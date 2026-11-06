¿Dónde se puede ver al papa? Las paradas de León XIV que darán oportunidad de saludarlo en Montevideo

El papa León XIV llega este viernes a Uruguay y tendrá una jornada repleta de actividades en Montevideo. En este contexto, serán varias las oportunidades de saludar al sumo pontífice.

La travesía del Santo Padre comenzó a las 7 de la mañana de hoy en Roma (las 3:00 de la madrugada en Uruguay), en el aeropuerto de Fiumicino, desde donde el papa partió con destino a la capital uruguaya, la primera parada de un viaje que lo llevará también a Argentina y Perú. El papa vuela en el Airbus A330-900 de ITA Airways.

El primer destino es el Aeropuerto Internacional de Carrasco/Montevideo, a donde se espera que llegue sobre las 16:30 horas. Desde allí comenzará su trayecto hacia la Plaza Independencia , donde lo esperan los primeros actos oficiales.

Fieles se arriman a la Plaza Independencia para ver al papa en la tarde de este viernes 6 de noviembre de 2026. Foto: Mateo Vázquez

El recorrido por la rambla de Montevideo y el esperado encuentro con los fieles

Tras el aterrizaje y la acogida oficial en la terminal aérea de Carrasco —donde se espera que bese el suelo, como es tradición cada vez que visita un país en el que nunca ha estado siendo papa—, el pontífice se trasladará hacia la zona costera.

El viaje se hará por la rambla de Montevideo, desde Carrasco hasta Kibón, donde se espera que un grupo de cientos de católicos lo esté esperando. Allí es posible que se suba por primera vez al “ papamóvil ” nacional, que fue ensamblado localmente por la empresa Nordex, y que lleva la chapa vaticana S.C.V. 1.

Desde allí iniciará un recorrido que lo llevará a detenerse brevemente por el Parque Mandela (frente a las canteras del Golf), donde también se aguarda que lo espere una multitud. Allí, según supo El País, le entregarán varios obsequios, entre ellos una imagen de la Virgen de los Treinta y Tres y una camiseta de la Selección Uruguaya de Fútbol.

Avanzando por la rambla, subiendo por Paraguay y llegando a 18 de Julio, el papa arribará a la Plaza Independencia para mantener un encuentro con autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Al momento de llegar a la plaza, realizará una “línea de saludo”, en la que estarán presentes el presidente de la República, Yamandú Orsi; la vicepresidenta, Carolina Cosse; y los expresidentes Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. También estará la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales.

Preparativos en Plaza Independencia. Foto: Natalia Rovira/El País.

Cierre de la primera jornada: entrega de la llave de la ciudad y encuentro en la Catedral

Posteriormente, Robert Prevost mantendrá un encuentro privado con Orsi en el Edificio José Artigas, al que se espera que también se sumen los líderes de los otros partidos políticos, aunque no se ha especificado quiénes participarían. Luego, tras recibir la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo, León XIV cruzará a pie la Plaza Matriz —rodeado por un cordón humano de niños— rumbo a la Catedral de Montevideo, adonde mantendrá una reunión privada con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. Allí será recibido, entre otros, por el cardenal Daniel Sturla , y por el presidente de la Conferencia Episcopal, Milton Tróccoli.

Más tarde, León XIV saldrá por la puerta principal de la Catedral, donde estará colocado un micrófono. Dependerá de él si lo utiliza o no para decir unas palabras. La agenda, en general, podría verse modificada según su voluntad: el tiempo de los trayectos, lo planeado en cuanto a los sitios en los que hable o no, y las paradas que él decida hacer.