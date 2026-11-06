La intimidad del viaje del papa León XIV en avión: imágenes religiosas, regalos y más de 80 periodistas

El papa León XIV despegó este viernes a las 7:00 de la mañana del aeropuerto de Fiumicino con destino a Montevideo. Se espera que llegue sobre las 16:30 al aeropuerto de Carrasco, la primera parada de un viaje que lo llevará también a Argentina y Perú.

Como es habitual el sumo pontífice viaja con una nutrida de delegación de periodistas, tanto de agencias internacionales como de medios de varios países. Elisabetta Piqué, corresponsal en el Vaticano para el medio argentino La Nación, mostró en redes sociales algunos elementos particulares del viaje en avión.

Los periodistas recibieron un necessaire con medias, crema de manos, bálsamo para los labios, pasta de dientes, tapones para los oídos, un cepillo de dientes y una copia en papel del diario Obsevattore Romano. Los asientos tienen un escudo papal en el apoyacabezas.

Siamo a bordo dell’aereo che porterà il Papa in America Latina. Si respira un clima di gioia, attesa ed emozione. Leone XIV si prepara a incontrare i popoli di Uruguay, Argentina e Perù. Un viaggio speciale, soprattutto per il legame profondo che unisce il Pontefice al Perù, terra della sua lunga esperienza missionaria. Da oggi al 17 novembre saranno giorni di incontri e preghiera, per portare un messaggio di #speranza, #pace e vicinanza. Si parte con il desiderio di ascoltare, camminare insieme, testimoniando l’amore di Cristo. — Massimiliano Menichetti (@MaxMenichetti) November 6, 2026

Ya nos movemos! Cambio y fuera! Aquí con @gerryorome #ViajeApostolico Uruguay 🇺🇾 Argentina 🇦🇷 Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/CeQgTcmjaS — Elisabetta Piqué (@bettapique) November 6, 2026

Ya en el avión papal! Con escudo papal en apoyacabezas! Mapa del vuelo y nos dieron como siempre un beauty! @ITAAirways pic.twitter.com/p6WRh1ygtr — Elisabetta Piqué (@bettapique) November 6, 2026

Nelson Castro, histórico corresponsal de TN, explicó que en el avión viajan 83 periodistas acreditados por el Vaticano. Según planteó, los asientos del avión son de libre disponibilidad, ya que la aeronave tiene capacidad para unos 300 pasajeros. En total viajan alrededor de 140 o 150 personas entre periodistas, integrantes de la comitiva y personal de seguridad.

Está previsto que el vuelo dure unas doce horas y media. León XIV ocupa el asiento 1A, en la primera fila.

Agencia EFE difundió una serie de imágenes en la que se ve al sumo pontífice charlando con la prensa durante el vuelo, que le acercaron una copia del libro American Pope, una de sus biografías, y recortes de diarios.

El papa León XIV interactuando con periodistas a bordo de un avión en ruta hacia Sudamérica, después de salir del aeropuerto de Roma Fiumicino, Italia, 6 de noviembre de 2026. Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT/EFE

El papa León XIV interactuando con periodistas a bordo de un avión en ruta hacia Sudamérica, después de salir del aeropuerto de Roma Fiumicino, Italia, 6 de noviembre de 2026. Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT/EFE

El papa León XIV interactuando con periodistas a bordo de un avión en ruta hacia Sudamérica, después de salir del aeropuerto de Roma Fiumicino, Italia, 6 de noviembre de 2026. Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT/EFE

León XIV recibió fotos inéditas de sus inicios pastolares y un dulce típico de Perú

Juan Pablo León, enviado especial del Comercio de Perú, aprovechó para entregarle una serie de regalos, en especial, fotos inéditas obtenidas por nuestra redacción que datan de 1985 en Chulucanas, Piura, donde Robert Prevost realizó su primera misión pastoral, hace más de 40 años. En estas imágenes, aparecen los primeros monaguillos que tuvo y que, con el paso de los años, se convirtieron en sus mejores amigos.

También le entregó un dulce típico del norte de Perú, conocido como King Kong. Se trata de un alfajor de gran tamaño y forma rectangular o circular, elaborado con varias capas de galletas crocantes.

Corresponsal del Comercio, Juan Pablo León, entrega dulces típicos al papa León XIV. Foto: El Comercio/GDA.

Cómo será el día 1 del papa León XIV en Uruguay

Tras el aterrizaje y la acogida oficial en la terminal aérea de Carrasco -donde se espera que bese el suelo, como es tradición cada vez que visita un país en el que nunca ha estado siendo Papa-, el pontífice se trasladará hacia la zona costera.

El viaje se hará por la rambla de Montevideo, desde Carrasco hasta Kibón, donde se espera que un grupo de cientos de católicos lo esté esperando. Allí es posible que se suba por primera vez al “ papamóvil ” nacional, que fue ensamblado localmente por la empresa Nordex, y que lleva la chapa vaticana S.C.V. 1.

Desde allí iniciará un recorrido que lo llevará a detenerse brevemente por el Parque Mandela, donde también se aguarda que lo espere una multitud. Allí, según supo El País, le entregarán varios obsequios, entre ellos una imagen de la virgen de los Treinta y Tres y una camiseta de la Selección Uruguaya de Fútbol.

Papa León XIV aborda el avión que lo lleva a Montevideo desde Roma. Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Avanzando por la rambla, subiendo por Paraguay y llegando a 18 de Julio, el papa arribará a la Plaza Independencia para mantener un encuentro con autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Al momento de llegar a la plaza, realizará una “línea de saludo”, en la que estarán presentes el presidente de la República, Yamandú Orsi; la vicepresidenta, Carolina Cosse; y los expresidentes Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. También estará la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales.

Posteriormente, Robert Prevost mantendrá un encuentro privado con Orsi en el Edificio José Artigas, al que se espera que también se sumen los líderes de los otros partidos políticos, aunque no se ha especificado quiénes participarían. Luego, tras recibir la Llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo, León XIV cruzará a pie la Plaza Matriz-rodeado por un cordón humano de niños- rumbo a la Catedral de Montevideo, adonde mantendrá una reunión privada con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. Allí será recibido, entre otros, por el cardenal Daniel Sturla , y por el presidente de la Conferencia Episcopal, Milton Tróccoli.

Más tarde, León XIV saldrá por la puerta principal de la Catedral, donde estará colocado un micrófono. Dependerá de él si lo utiliza o no para decir unas palabras. La agenda, en general, podría verse modificada según su voluntad: el tiempo de los trayectos, lo planeado en cuanto a los sitios en los que hable o no, y las paradas que él decida hacer.