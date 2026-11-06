¿Por dónde viene el papa León XIV? Detalles del vuelo que lleva al pontífice a Uruguay

La visita del papa León XIV a Uruguay comienza hoy viernes 6 de noviembre de 2026, cuando arribe a las 16:30 horas al Aeropuerto Internacional de Carrasco. El pontífice se encuentra volando hacia nuestro país en este momento, y El País permite a los usuarios seguir el recorrido del avión del papa en tiempo real.

La travesía de la máxima autoridad de la Iglesia católica comenzó a las 7:00 horas de la mañana de hoy en Roma (las 3:00 de la madrugada en Uruguay), en el aeropuerto de Fiumicino, desde donde el papa partió con destino a la capital uruguaya, la primera parada de un viaje que lo llevará también a Argentina y Perú. El papa vuela en el Airbus A330-900 de ITA Airways.

Gif avión papa León XIV.

Se espera que León XIV llegue al Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 16:30 horas locales. Desde ahí, su recorrido lo llevará hacia la Plaza Independencia, donde comenzarán sus primeros actos oficiales.

Avión en el que el papa León XIV se dirige a Uruguay. FOTO: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Qué hará el papa León XIV en su primer día en Uruguay

El cronograma oficial del viaje apostólico que divulgó la Conferencia Episcopal del Uruguay indica que así será su primer día en el país:



16:30: León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tendrá la bienvenida oficial en pista.

León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tendrá la bienvenida oficial en pista. 17:30: se trasladará para la ceremonia de bienvenida oficial en la Plaza Independencia de Montevideo.

se trasladará para la ceremonia de bienvenida oficial en la de Montevideo. 17:45: tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia, donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso.

tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia, donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso. 18:15: visitará al presidente de la República, Yamandú Orsi , en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado.

visitará al presidente de la República, , en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado. 19:00 : se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.

: se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo. 19:05: se continuará con la celebración de las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

La visita del papa a Uruguay lo llevará también por Paysandú, Florida y también realizará una breve visita a la localidad de Joanicó, en Canelones.